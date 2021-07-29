Ягодка опять: пять процедур, которые помогут сохранить молодость после 40 лет

Ботокс

Уже больше 20 лет первенство среди косметологических процедур по омоложению держит ботулинический токсин (препараты «Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин»). Препараты на основе токсина ботулизма эффективно борются с мимическими морщинами. Правда, на сегодняшний день ботулинотерапия — это не только борьба с морщинами, это еще и профилактика старения, в том числе костей лицевого черепа, лифтинг тканей, изменение формы лица, которое можно получить при помощи вышеназванных препаратов.

Профилактика старения костей лицевого черепа назначается сегодня достаточно молодым пациентам, безусловно, реже, чем тем, кому 40+, однако данная процедура имеет огромное значение с точки зрения эстетического вида пациента в дальнейшем. Это такой задел на будущее.

Гиалуроновая кислота

Второе место среди процедур по омоложению занимает гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота (ГК) всегда дает быстрый эффект омоложения. Она подходит для работы по лицу, по изменению качества кожи, конфигураций лица. С ее помощью можно изменить форму лица, губ, носа и сделать лицо более привлекательным.

Это тоже профилактика старения, поскольку ГК притягивает воду, что позволяет сохранять коллаген и эластин и бороться со снижением тургора кожи, потерей упругости и так далее. Использование гиалуроновой кислоты с точки зрения бьютификации (филеры) — также помогает выглядит красиво, изменить качество жизни пациентов. Благодаря филерам на основе ГК у них улучшается настроение, они начинают по-другому себя воспринимать и чувствовать себя лучше.

Аппаратная косметология

На третьем месте среди процедур стоит аппаратная косметология, которая эффективна в отношении лечения пигментации, сосудистых патологий, патологий кожи лица – морщин. Аппаратная косметология дает улучшение качества кожи, сужение пор и коррекцию поверхностных жировых пакетов, что в свою очередь помогает изменить форму и конфигурации лица, уплотнить кожу. Данные процедуры стимулируют коллаген и являются хорошей профилактикой старения.

Нитевой лифтинг

На четвертом месте находится тредлифтинг (или нитевой лифтинг). С помощью нитей происходит армирование лица, которое влечет за собой стимуляцию коллагена. Использование нитей с насечками позволяет менять конфигурацию и форму лица.

Стимуляция выработки коллагена