Зачем делать скраб для кожи головы и обязательно ли всем

Нужны ли скрабы для кожи головы вообще и кому, как их приготовить самому и что еще поможет сделать локоны густыми и блестящими – рассказали эксперты: косметолог Юлия Евсюкова и массажист, консультант по уходовым процедурам Мария Алтухова.

Зачем нужны скрабы для кожи головы и волос

"Классический набор" по уходу за волосами и кожей головы – шампунь, соответствующий типу волос, бальзам-кондиционер и маска для волос. Достаточно ли этого или нужен еще и скраб для кожи головы, о пользе которого мы слышим все чаще? Для нормальной и/или сухой кожи головы и волос вполне достаточно.

Использование же таких скрабов, как подчеркивает Юлия Евсюкова, необходимо лишь при интенсивном выделении кожного жира на коже головы, излишней жирности волос и некоторых заболеваниях.

Задача таких скрабов – глубоко очистить кожу головы и волосы от избыточного накопления себума (кожного жира), удалить ороговевшие частицы.

Иногда применение скрабов для кожи головы возможно для людей со здоровыми, но очень густыми волосами. Особенно если вы делали укладку, использовали лак или воск для волос, другие компоненты, которые "загрязнили" волосы и кожу. В остальных случаях скрабы для кожи головы могут быть рекомендованы при появлении перхоти, себорейном дерматите.

Важный момент: если перхоть может появиться после неправильного ухода за волосами, дефиците витаминов, после диеты или при частой покраске волос, укладке феном, то себорея – это нарушение работы сальных желез, вызванное грибком.

И с перхотью, и с себореей следует обратиться к трихологу: это врач, который занимается диагностикой и лечением заболеваний кожи головы и волос. И только специалист порекомендует, можно ли вам делать скраб для очищения кожи головы, нужен ли он вам вообще и, если да – то какой именно.

Есть ли противопоказания для применения таких скрабов?

Есть: в первую очередь – это любые повреждения на коже, ссадины, ранки. Также при слишком чувствительной коже головы пользоваться такими скрабами тоже не стоит – может появиться еще большее раздражение, зуд. Псориаз, экзема и другие кожные заболевания, особенно в острой форме, тоже являются противопоказаниями для применения очищающих скрабов для волос и кожи головы.

К тому же частое использование таких скрабов, особенно при сухой коже головы и волосах, может вызвать еще большую сухость, ощущение стянутости кожи. А также изменить цвет локонов, если у вас окрашенные волосы. Обратите внимание: скрабы для кожи головы и скрабы для тела/лица – это разные средства.

Кожа на голове довольно нежная, поэтому экспериментировать с такими скрабами не стоит: пользуйтесь только специальными средствами для таких целей.

А как же домашние скрабы из меда и соли?