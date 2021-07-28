ОКУЛЬТУРИВАЕМСЯ! ⟩ Жизнь в стиле Ар-деко: искусство, дизайн и мода 1920-х годов: такая интересная лекция пройдет в Таллинне

На лекции мы обсудим, почему именно этот стиль считается воплощением утонченной роскоши, элегантности и гламура, выясним, как Нью-Йорк стал столицей ар-деко, чем жили flapper girls, какой дресс-код существовал на вечеринках 20-х, разберемся, почему в моду вошли короткие стрижки и тюрбаны, как «Русские сезоны» Дягилева в Париже, раскопки в Америке и искусство Египта повлияли на облик женщин 20-х, обсудим живопись Тамары де Лемпицки, фэшн-иллюстрации модного русского эмигранта Эрте для Vogue и Harper Bazar, поговорим о скульптуре Дмитрия Чипаруса, графике haute couture Жоржа Барбьера, об одном из первых интерьерных дизайнеров - Эмиле Рульманне.