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ОКУЛЬТУРИВАЕМСЯ! ⟩ Жизнь в стиле Ар-деко: искусство, дизайн и мода 1920-х годов: такая интересная лекция пройдет в Таллинне

ФОТО: Art SHowcase

Стиль ар-деко возник в Париже в 20-е годы ХХ века. «Золотые двадцатые» - эпоха описанная в романе «Великий Гэтсби». Эпоха джаза, танцев до утра, наслаждения жизнью и послевоенной свободой.

На лекции мы обсудим, почему именно этот стиль считается воплощением утонченной роскоши, элегантности и гламура, выясним, как Нью-Йорк стал столицей ар-деко, чем жили flapper girls, какой дресс-код существовал на вечеринках 20-х, разберемся, почему в моду вошли короткие стрижки и тюрбаны, как «Русские сезоны» Дягилева в Париже, раскопки в Америке и искусство Египта повлияли на облик женщин 20-х, обсудим живопись Тамары де Лемпицки, фэшн-иллюстрации модного русского эмигранта Эрте для Vogue и Harper Bazar, поговорим о скульптуре Дмитрия Чипаруса, графике haute couture Жоржа Барбьера, об одном из первых интерьерных дизайнеров - Эмиле Рульманне.

Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.

Лекция проводится на русском языке.

Место проведения: Nordic Hotel Forum, Виру вяльяк, 3

18:00 - регистрация

19:00 - начало лекции

20:00 - пауза

20:15 - продолжение лекции

21:30 - вопросы зрителей к лектору

Стоимость билета 49€
NB! В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

- приветственный напиток Prosecco

- закуска

Количество мест ограничено, регистрация обязательна по емайл адресу!
✉️ showcaseprproject@gmail.com или по телефонам +372 5129057; +372 5058143
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