Шесть особенностей в поведении, которые указывают, что женщина начала стареть

Дает советы

И при этом их спрашивать у нее никто не будет. Женщина просто решит, что она многое видела, что жизненный опыт у нее богатый, что она очень умна. Она будет всем давать непрошеные советы, будет говорить, что и кто должен делать. При этом она далеко не всегда будет компетентна в темах, на которые рассуждает.

Не заигрывает с мужем

С годами у дамы появляются сомнения в своей привлекательности. Они и будут делать ее неуверенной в себе. В таком состоянии флиртовать с мужем женщина не будет. Ей будет казаться, что выглядит она при этом нелепо, что мужу не понравятся ее знаки внимания.

Избегает компаний

Потребность в общении с возрастом у дамы будет снижаться. Она будет общаться лишь с самыми близкими подругами, да и то не станет звонить им каждый день. А про большие компании, про вечеринки и говорить не стоит. Всего этого стареющая барышня будет избегать.

Говорит о проблемах со здоровьем

Старость не делает никого здоровым. Женщина, которая начала стареть, будет хуже себя чувствовать, чем раньше, какие-то хронические заболевания у нее станут обостряться чаще. Все это будет вызывать у нее волнение, отрицательные эмоции. Негатив в себе дама не сможет держать, поэтому будет жаловаться на здоровье всем, с кем будет общаться.

Раздражается на молодежь

Молодое поколение стареющей даме будет казаться глупым, необразованным. Она не будет понимать увлечений молодых людей, будет осуждать их образ жизни, любые их поступки. О своем недовольстве она не будет молчать. Стареющая женщина не упустит ни единого случая, чтобы покритиковать молодежь, чтобы сказать, как тяжело с ней взаимодействовать.

Копит деньги на черный день

Страсть к накопительству будет появляться у дамы с годами. В какой-то момент она станет пессимистичной, обретет уверенность, что все будет плохо, что к ухудшению положения дел надо готовиться. Такие установки приведут к тому, что дама станет копить деньги на черный день, будет отказывать себе в элементарных вещах, удобствах, чтобы больше собрать.