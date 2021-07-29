Шесть особенностей в поведении, которые указывают, что женщина начала стареть

И при этом их спрашивать у нее никто не будет. Женщина просто решит, что она многое видела, что жизненный опыт у нее богатый, что она очень умна. Она будет всем давать непрошеные советы, будет говорить, что и кто должен делать. При этом она далеко не всегда будет компетентна в темах, на которые рассуждает.
С годами у дамы появляются сомнения в своей привлекательности. Они и будут делать ее неуверенной в себе. В таком состоянии флиртовать с мужем женщина не будет. Ей будет казаться, что выглядит она при этом нелепо, что мужу не понравятся ее знаки внимания.
Потребность в общении с возрастом у дамы будет снижаться. Она будет общаться лишь с самыми близкими подругами, да и то не станет звонить им каждый день. А про большие компании, про вечеринки и говорить не стоит. Всего этого стареющая барышня будет избегать.
Говорит о проблемах со здоровьем
Старость не делает никого здоровым. Женщина, которая начала стареть, будет хуже себя чувствовать, чем раньше, какие-то хронические заболевания у нее станут обостряться чаще. Все это будет вызывать у нее волнение, отрицательные эмоции. Негатив в себе дама не сможет держать, поэтому будет жаловаться на здоровье всем, с кем будет общаться.
Молодое поколение стареющей даме будет казаться глупым, необразованным. Она не будет понимать увлечений молодых людей, будет осуждать их образ жизни, любые их поступки. О своем недовольстве она не будет молчать. Стареющая женщина не упустит ни единого случая, чтобы покритиковать молодежь, чтобы сказать, как тяжело с ней взаимодействовать.
Копит деньги на черный день
Страсть к накопительству будет появляться у дамы с годами. В какой-то момент она станет пессимистичной, обретет уверенность, что все будет плохо, что к ухудшению положения дел надо готовиться. Такие установки приведут к тому, что дама станет копить деньги на черный день, будет отказывать себе в элементарных вещах, удобствах, чтобы больше собрать.
Если хоть несколько из перечисленных признаков наблюдается, то можно предположить, что женщина начала стареть. Остановить этот процесс она не сможет, но вот замедлить его, изменив образ жизни, отказавшись от некоторых установок, у нее точно получится.