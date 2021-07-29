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Что такое кармические отношения и как их распознать: достаточно даты рождения

Влюбленные. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Случалось ли вам когда-нибудь встречать мужчину, в котором вы с первых минут общения почувствовали «родственную душу»? Как правило, это свидетельствует о том, что Вселенная посылает вам «кармического партнера» для важного жизненного урока. Разбираемся, по каким признакам можно распознать «кармический союз» (в том числе, с помощью несложного нумерологического расчета), и что все это значит.

Говоря о карме, не все понимают истинный смысл, который в ней заложен. Считают ее роковым посланием, с которым просто нужно смириться. На самом деле само понятие кармы существует во многих религиях, где есть вера в перерождение души. Если обратиться к переводу с санскрита, то «карма» = «действие» или «содеянное». Буддизм же подразумевает под «кармой» намеренное действие, поступок, совершенный с определенным мотивом. Карма является основой причинно-следственного закона, согласно которому, все сделанное нами обязательно возвращается к нам же и определяет дальнейшую судьбу в этом или следующих рождениях. То есть карма — это не возмездие или вознаграждение, а лишь совокупность всех действий, совершенных в каждой жизни, их общая энергия.

У каждого из нас есть родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадеды. Опыт поколений нашего рода, особенно если он был окрашен негативными сценариями или другими эмоциональными моментами, с которыми столкнулись наши родные и не смогли решить свои задачи, благополучно передается нам в наследство.
 

Но есть программы, которые причиняют нам боль или вызывают неудобства. Часто происходит отталкивание своих родителей и осуждение их. Допустим бабушка развелась с мужем-алкоголиком и осталась с тремя детьми, воспитывая их в тяжелых трудах. Потом мама осталась одна с двумя детьми, по той же причине алкоголизма своего супруга. А тут и дочь сменила уже двух мужей и чувствует себя абсолютно не счастливой. Спрашивается, а зачем вообще нужна такая кармическая программа, если ничего положительного она с собой не несет?

Мы можем замечать цикличность каких-то повторяющихся периодов в нашей жизни и совершенно не понимать, почему мы все время влипаем в одни и те же события, отношения, рабочие ситуации, финансовые трудности и так далее. Клубок как будто накручивается с каждым разом. Лава раскаляется. И в этот момент важно увидеть череду совпадений, установить причину и проработать свой родовой конфликт — «карму». В ином случае можно скатиться на ту частоту жизни, где все мрачно и безжизненно. Одни проблемы, а радости внутри нет. Ничего не наполняет, а наоборот имеет разрушительный эффект.
 
Как распознать «карму» в романтических отношениях?

Наши души притягивают к себе души других людей не просто так. Иногда достаточно всего лишь одного взгляда или кратковременного общения, и вы вдруг понимаете, что перед вами «родственная душа». Факты говорят об одном, а вы чувствуете другое. Ведь вы только встретили этого человека, но сразу же почувствовали, что вас «притягивает» к нему как магнитом. Ощущение, будто вы знаете его всю жизнь, вас не покидает. Вам просто хорошо рядом с ним, на уровне души.

В таких ситуациях многие люди принимают оперативное решение — быть вместе. А порой даже оформляют свои отношения законными узами и рожают детей. Все происходит очень быстро. И здесь смело можно сказать, что это кармический союз. Рассмотреть его можно с двух позиций:
 

Позитивные отношения. Они дают возможность прожить еще одну жизнь в гармоничном партнерстве. Как правило, это тот опыт, где все спрятанные «скелеты» в шкафу твоего рода почти проработаны.

Негативный кармический опыт. Когда прослеживается повторение одних и тех же историй по роду. Например, сложность зачатия по женской линии или пробел у детей в отношении отца, которого не было в жизни ребенка по причине развода родителей. И если этим ребенком была девочка, то она проживала свою жизнь без защиты и поддержки папы. Искала ее в других мужчинах. А эти мужчины могли предать, обидеть, исчезнуть, поэтому сформировалась программа: «Мужчинам нельзя доверять». Когда же девочка выросла, то столкнулась с трудностями в личной жизни.

Становится понятно, что «кармические отношения» приходят снова к тем людям, у которых была тесная эмоциональная связь в прошлом. Там, где была ментальная незрелость, отсутствие мудрости и неумение прощать. Все это сделало их должниками.
В жизни мы можем столкнуться не с одним «кармическим партнером». Их может быть несколько, и человеку придется прорабатывать отношения с каждым из них.
 
Какие сценарии отношений свидетельствуют об их кармическом значении?

Показателем наличия кармического долга часто становятся новоиспеченные молодожены, которые вдруг решаются на переезд в другой город. Туда, где нет родных и близких, друзей и знакомых, чтобы не давать им возможность вмешиваться в их отношения. Это решение как раз направлено на отработку кармического долга.

Стоит так же обратить внимание на те отношения, в которых люди попадают в любовные треугольники, находят любовь без взаимности или становятся зависимы от своего партнера, с которым и жить нельзя, и расстаться нет возможности. Можно также сказать и о Вселенском законе, который кем-то из партнеров в прошлой жизни был нарушен (клятва верности, данная в другом воплощении, либо обет безбрачия). Это можно проследить в тех отношениях, где один любит, а другой относится совсем равнодушно. Или отношения построены на принципе выгоды одной из сторон.
 
Бывают и такие взаимоотношения, где один из партнеров явный тиран, который унижает, критикует и обесценивает все то, что делает другой. И в прошлом воплощении супруги не смогли расстаться, например, по причине религиозных традиций и поэтому встретились вновь для разрешения этого конфликта.
 
Явным признаком кармических отношений является отсутствие детей в браке, которые не должны мешать отработке их задач. И лишь после того, как все уроки будут пройдены и отработаны, только тогда может появиться на свет ребенок.

Стоит также обращать внимание на тех людей, которые приходят в нашу жизнь и через какое-то время как будто испаряются. Не потому, что они плохие или сделали что-то не так, а потому что вы с ними отработали ту задачу, которая перед вами стояла.

Как определить кармические отношения с помощью нумерологии?

С точки зрения нумерологии, можно сделать расчет связи между партнерами. Это специальная и не сложная формула, доступная каждому.

Необходимо сложить цифры даты рождения одного партнера до получения двухзначного числа, например: 22.04.1982 — 2+2+4+1+9+8+2 = 28

Затем нужно сложить аналогичным образом цифры, даты рождения второго партнера, например: 06.01.1979 — 6+1+1+9+7+9 = 33

Далее складываем полученные результаты. В нашем примере это:28+33=61

Из получившегося числа вычитаем число 22 до тех пор, пока не получится 22 или меньшее число. У нас это будет: 61-22=39-22=17

Смотрим значение чисел:
1 - Партнеры будут соперничать между собой за лидерство. Чтобы сохранить союз, мужчина и женщина должны уступать друг другу.
2 — Возможно, партнеры не являются кармическими. Их союз будет гармоничным. Такие пары чаще всего доживают вместе до глубокой старости. Мужа и жену не разлучат ни люди, ни ранняя смерть.
3 — Супруги будут счастливы и не разведутся, если в их отношения не вмешаются родственники или друзья.
4 — У мужа и жены складываются патриархальные отношения. Возможны проявления ревности как с одной, так и с другой стороны. Ссоры в семье будут практически ежедневными.
5 — Союз с высокой долей вероятности можно назвать кармическим. Партнеры могут быть одного пола или иметь большую разницу в возрасте. Один партнер возьмет на себя роль наставника, другой — ученика.
6 — Супругов не связывают долги прошлого. В семье царят уважение и взаимопонимание.
7 — Партнеры не зависят друг от друга, что указывает на отсутствие кармической привязки.
8 — Людей соединяют деловые, а не любовные отношения. Отсутствие любви может быть компенсировано плодотворным сотрудничеством. Союз не является кармическим.
9 — Брак не считается кармическим, однако быстро распадается из-за того, что партнеры имеют разные интересы и вкусы.
10 — Супруги будут счастливы, пока живут вдвоем. Появление в доме родственников может привести к расставанию. Причиной быть вместе часто становится финансовая выгода, а не основанные на карме отношения.
11 — Союз является кармическим. Супруги будут ссориться и расставаться из-за отсутствия взаимопонимания. Однако расставания не будут длительными.
12 — Жена страдает от неверности мужа. Возможно, в прошлой жизни она покинула его ради другого мужчины. Однако расстаться им будет очень сложно.
13 — Число указывает на сложный кармический брак, который не продлится долго. Для оплаты кармического долга потребуется еще одна жизнь.
14 — Отношения являются кармическими и долго не продлятся. При этом, после расставания супруги смогут остаться друзьями.
15 — Партнеров связывает карма. Брак не будет счастливым из-за взаимного шантажа и обмана. Отработать карму в этой жизни невозможно, однако необходимо начать работать над своими недостатками.
16 — Мужчину и женщину связывает сексуальное влечение. Но этот кармический союз не будет долговечным.
17 — Партнеры связаны кармой. Союз может быть счастливым, если супруги научатся принимать недостатки друг друга. Расстаться будет сложно.
18 — Связь, основанная на законах кармы, между женщиной и мужчиной отсутствует. Пара будет счастлива, расставание маловероятно.
19 — Союз не является кармическим, но у супругов будут часто возникать конфликты. Если жена и муж будут делать взаимные уступки, то проживут долгую и счастливую жизнь.
20 — Эту связь, возникшую в прошлом, можно назвать исцеляющей. Супруги проживут долгую жизнь в любви и согласии. В таком браке часто рождается много детей.
21 — Отношения не основаны на кармическом долге. Жена и муж будут испытывать трудности только в первые годы совместной жизни.
22 — Этот брак считается кармическим. Влюбленные часто ссорятся и расстаются, но быстро возобновляют отношения. Несмотря на частые скандалы, расставание маловероятно.
 
 
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