Что такое кармические отношения и как их распознать: достаточно даты рождения

1 - Партнеры будут соперничать между собой за лидерство. Чтобы сохранить союз, мужчина и женщина должны уступать друг другу.
2 — Возможно, партнеры не являются кармическими. Их союз будет гармоничным. Такие пары чаще всего доживают вместе до глубокой старости. Мужа и жену не разлучат ни люди, ни ранняя смерть.
3 — Супруги будут счастливы и не разведутся, если в их отношения не вмешаются родственники или друзья.
4 — У мужа и жены складываются патриархальные отношения. Возможны проявления ревности как с одной, так и с другой стороны. Ссоры в семье будут практически ежедневными.
5 — Союз с высокой долей вероятности можно назвать кармическим. Партнеры могут быть одного пола или иметь большую разницу в возрасте. Один партнер возьмет на себя роль наставника, другой — ученика.
6 — Супругов не связывают долги прошлого. В семье царят уважение и взаимопонимание.
7 — Партнеры не зависят друг от друга, что указывает на отсутствие кармической привязки.
8 — Людей соединяют деловые, а не любовные отношения. Отсутствие любви может быть компенсировано плодотворным сотрудничеством. Союз не является кармическим.
9 — Брак не считается кармическим, однако быстро распадается из-за того, что партнеры имеют разные интересы и вкусы.
10 — Супруги будут счастливы, пока живут вдвоем. Появление в доме родственников может привести к расставанию. Причиной быть вместе часто становится финансовая выгода, а не основанные на карме отношения.
11 — Союз является кармическим. Супруги будут ссориться и расставаться из-за отсутствия взаимопонимания. Однако расставания не будут длительными.
12 — Жена страдает от неверности мужа. Возможно, в прошлой жизни она покинула его ради другого мужчины. Однако расстаться им будет очень сложно.