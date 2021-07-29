Что такое кармические отношения и как их распознать: достаточно даты рождения

Говоря о карме, не все понимают истинный смысл, который в ней заложен. Считают ее роковым посланием, с которым просто нужно смириться. На самом деле само понятие кармы существует во многих религиях, где есть вера в перерождение души. Если обратиться к переводу с санскрита, то «карма» = «действие» или «содеянное». Буддизм же подразумевает под «кармой» намеренное действие, поступок, совершенный с определенным мотивом. Карма является основой причинно-следственного закона, согласно которому, все сделанное нами обязательно возвращается к нам же и определяет дальнейшую судьбу в этом или следующих рождениях. То есть карма — это не возмездие или вознаграждение, а лишь совокупность всех действий, совершенных в каждой жизни, их общая энергия.

У каждого из нас есть родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадеды. Опыт поколений нашего рода, особенно если он был окрашен негативными сценариями или другими эмоциональными моментами, с которыми столкнулись наши родные и не смогли решить свои задачи, благополучно передается нам в наследство.

Но есть программы, которые причиняют нам боль или вызывают неудобства. Часто происходит отталкивание своих родителей и осуждение их. Допустим бабушка развелась с мужем-алкоголиком и осталась с тремя детьми, воспитывая их в тяжелых трудах. Потом мама осталась одна с двумя детьми, по той же причине алкоголизма своего супруга. А тут и дочь сменила уже двух мужей и чувствует себя абсолютно не счастливой. Спрашивается, а зачем вообще нужна такая кармическая программа, если ничего положительного она с собой не несет?