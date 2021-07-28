Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду

Администраторы страницы разместили серию снимков, на которых запечатлены модели с тонкими бровями. В большинстве случаев кадры были сделаны с бекстейджей модных показов. На них видно, что данный эффект достигнут с помощью макияжа. Помимо классических черного, коричневого и русого цветов, визажисты использовали для прорисовки бровей карандаши ярких оттенков.

«90-е вернулись, а вместе с ними — один из самых спорных бьюти-трендов десятилетия. (...) А вы готовы бросить гели для укладки бровей и взять в руки пинцет?»

— гласит подпись под публикацией.

Подписчики аккаунта принялись делиться своим мнением насчет описанного тренда в комментариях. «Ребята, не делайте этого ни при каких условиях», «Я не готова к такому», «Эти брови выглядят уродливо», «Это уместно для подиума, но никак не для реальной жизни», «Никогда больше не сделаю тонкие брови», — высказывались женщины.

Компания WGSN — глобальный лидер в области прогнозирования трендов, охватывающий все аспекты мировой моды и стиля.

А какие брови больше нравятся вам? Пишите комментарии.



