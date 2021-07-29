Как быстро избавиться от вздутия живота

Пейте до приема пищи

Питьевая вода. Фото иллюстративное. ФОТО: fizkes/Shutterstock

Хорошая гидратация обеспечит достаточное количество соляной кислоты в желудке, чтобы переварить еду. Пейте воду за полчаса до приема пищи, чтобы она не разбавила соляную кислоту. По этой же причине не стоит пить сразу после или во время еды.

Тщательно пережевывайте пищу

Пережевывайте каждую порцию пищи минимум 30 раз — еда должна так хорошо перемешаться со слюной, чтобы стать почти жидкой. Тщательное пережевывание стимулирует секрецию пищеварительных соков, кроме того, чем жиже пища, тем меньше воздуха попадает к вам в желудок, а значит, вероятность вздутия будет меньше. Плохо пережеванная пища приводит к газообразованию. Даже жидкую пищу — суп или смузи — надо пережевывать, как раз-таки для того, чтобы она перемешалась со слюной.

Добавьте специй

Специи. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Возможно, вздутие вызвано несварением. Кайенский перец стимулирует пищеварение и помогает справиться со спазмами — по сути основной причиной вздутия. Поэтому советуем добавлять немного перца в чай или другие напитки. То же самое можно сказать о куркуме. Добавляйте ее в воду, чай, сок или смузи перед плотным застольем. Новый год — как раз тот самый случай.

Попробуйте пищевые добавки

После особенно плотного застолья примите активированный уголь. Одна таблетка угля способна впитать количество токсинов, в сто раз превышающее ее вес. Если вы регулярно страдаете от вздутия живота после еды, пропейте курс пробиотиков. А если дискомфорт появляется после молочных продуктов, возможно, стоит добавить фермент лактазу.

Не увлекайтесь газированными напитками

Пузырьки вызывают скопление газов в желудке, из-за чего происходит вздутие. Вместо газировок пейте воду с лимоном, лаймом или огурцом или попробуйте чай с мятой — он поможет снять неприятные симптомы. Эти напитки не только избавят вас от вздутия, но и помогут очистить организм от токсинов.

Не переедайте и откажитесь от еды, которая вызывает газообразование

Болит живот. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Если вздутие стало вашей постоянной проблемой, диетологи советуют есть меньше, но чаще. Большие порции дают чувство насыщения, но, вероятнее всего, вы съедаете много лишнего. Распределите ваш рацион на пять-шесть приемов пищи — это защитит вас от переедания и вздутия. Также учитывайте, что фасоль, горох и корнеплоды провоцируют газообразование. Хотя эти продукты и полезны, при проблемах с животом замените их свежим салатом или помидорами.

Не жуйте жвачку

Возможно, жвачка действительно не дает вам съесть лишнее печенье, но в процессе жевания в желудок попадает воздух, который вызывает вздутие. Жвачка также провоцирует выделение пищеварительных ферментов, что приводит к возникновению чувства голода и незапланированным перекусам.

Приучите себя есть имбирь

Имбирь идеально справляется со вздутиями. Добавьте несколько ломтиков в чай, свежевыжатый сок или смузи — эффект будет незамедлительный. Можно принимать и сок имбиря — просто приготовьте его в соковыжималке и храните в холодильнике, чтобы пить по утрам или добавлять в любимые напитки. Еще одно преимущество имбиря — он способен облегчать менструальные боли.

Контролируйте количество соли и подсластителей в рационе

Соль не только плохо влияет на кровяное давление и здоровье сердца, но и задерживает в организме воду, из-за чего появляются отеки и вздутие. Диетологи рекомендуют пить богатую электролитами кокосовую воду, чтобы регулировать уровень соли в организме. Искусственные подсластители, кстати, тоже вызывают вздутие. Теперь представьте, насколько неприятными могут быть последствия потребления диетической колы — газ и подсластители в одном флаконе.

Зеленый смузи. ФОТО: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Рецепт смузи против вздутия

1/2 чашки кокосовой воды

1 1/2 чашки нарезанного ананаса (можно из банки)

Кусочек имбиря

1/2 чашки льда

Горсть шпината

1 чайная ложка куркумы