Таллиннка рассказала, как она жестко обманулась на сайте знакомств, и решила предостеречь других женщин от слез и разочарований

Две недели назад познакомилась через приложение сайта знакомств с парнем. Симпатичный, 32 года, из Таллинна. По его словам, разведенный. Цель знакомств: общение. Верификацию фотографии в приложении прошел. Мои попытки пропустить его нынешние селфи через поисковик Инета схожего результата не дали, как и информации о нем.

Переписывались изначально в приложении сайта знакомств. Позже, по моей инициативе, перешли на другое приложение, но он уточнил, что может общаться только в Телеграм. По моим наблюдениям, да и обычно, все же парни стараются быстрее выйти из приложения. Он же остался и частенько бывал в онлайне.

Что насторожило сразу: парень добавил мой номер к себе в Телеграм сам, при этом у него был скрыт его номер и давать он мне его не собирался. Некоторые вопросы, которые я ему задавала, оставались без ответа. Например, куда ездит купаться, на каком стадионе тренируется и так далее. Что тоже вызывало сомнения. Если мы живем в одном городе, то для чего столько конспирации?

Я предлагала встретиться, но у него всегда находились отмазки - то весь в работе, то душевные раны и страхи, из-за которых он не торопится встретиться и боится разочароваться. Для меня это являлось показателем, что человек не стремится встретиться, хоть и переписывался со мной, как бы оставляя надежду на встречу и на что-то ещё. Мной он углубленно не интересовался.

Переписка плавно, но довольно быстро перешла к интимной теме, а вот это его интересовало особенно. Он стал просить фото и видео различных пикантных частей тела и присылать свои.

Наблюдая за ним в переписке - на его конспирацию, на мои вопросы без ответа - я всё время чувствовала, что что-то здесь не так. И вот вскрылась правда, недолго продлилась эта "лживая игра". Не подвели меня мои ощущения и сомнения.

Случилось так, что он прислал свои фото, где был помоложе, и поисковик его нашел. И данных оказалось много. Оказалось, что он из Йыхви, ему 33, а не 32 года. Женат. Жена беременная, ей скоро рожать. Есть совместные фото в незакрытом профиле соцсети. Там и старые фото, которые он присылал мне, а новых снимков нет (поэтому поисковик и не распознал его изначально).

Очень обидно, что мужчины позволяют себе развлекаться и предаваться утехам на сайтах знакомств, когда их жены в положении. Ради этого они обманывают других девушек.

Хочется сказать всем женщинам:

1) проверяйте фото и информацию о человеке, с кем вы переписываетесь. Пропускайте через поисковик Яндекс-фото;

2) не отсылайте пикантные фотографии и видео ваших частей тела, чтобы в дальнейшем не сгорать от стыда, и не подвергнуться манипуляциям;

4) прочитайте статьи о романтических скамерах или мошенниках, об их поведении и манерах. Не ведитесь на вранье;

5) беременные женщины, уделяйте по возможности время вашим мужьям, чтобы у них не было охоты развлекаться на сайте знакомств;

6) даже имея знания и опыт, помните, что и вы можете ошибиться.