Как приготовить молодую картошку с мясом и зеленью: рецепт летнего ужина
Чаще всего молодую картошку варят и подают вместе со сливочным маслом и укропом. Но ее также можно жарить, готовить в мультиварке и запекать в духовке, пишет Сегодня.
Чаще всего молодую картошку варят и подают вместе со сливочным маслом и укропом. Но ее также можно жарить, готовить в мультиварке и запекать в духовке, пишет Сегодня.
Мы расскажем, как приготовить тушеную молодую картошку с говядиной, луком и зеленью. Из минимального набора продуктов вы получите вкусный домашний ужин для всей семьи.
Время приготовления:
1-2 часа
Калорийность:
133 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Как подавать блюдо: добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать картошку и разложить по тарелкам.