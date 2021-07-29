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Как приготовить молодую картошку с мясом и зеленью: рецепт летнего ужина

Молодой картофель с мясом. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Чаще всего молодую картошку варят и подают вместе со сливочным маслом и укропом. Но ее также можно жарить, готовить в мультиварке и запекать в духовке, пишет Сегодня.

Мы расскажем, как приготовить тушеную молодую картошку с говядиной, луком и зеленью. Из минимального набора продуктов вы получите вкусный домашний ужин для всей семьи.

Молодая картошка с мясом

Время приготовления:

1-2 часа

Калорийность:

133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г молодого картофеля
  • 300 г говядины
  • 1/2 пучка укропа или петрушки
  • 1-2 луковицы
  • 50 г сливочного масла
  • Соль, перец черный
  • Кориандр молотый

Способ приготовления:

  1. Молодую картошку очистить, соскребая внешнюю кожицу, похожую на пленку. Это можно сделать ножом или посудной металлической мочалкой.
  2. Тщательно вымыть и залить холодной водой, чтобы молодая картошка не потемнела. Чтобы картошка сварилась равномерно, нужно выбирать картофелины одного размера.
  3. Говядину разрезать на небольшие кусочки и обжарить на сливочном масле до румяной корочки.
  4. Затем посолить, поперчить и посыпать щепоткой молотого кориандра.
  5. Продолжая жарить, добавить очищенный и нарезанный крупной соломкой лук. Готовить до мягкости лука.
  6. Залить мясо с луком горячей водой, чтобы жидкость покрыла мясо, и тушить все на маленьком огне под крышкой до готовности мяса. В зависимости от жесткости говядины, это время может составлять от получаса до двух часов.
  7. Добавить очищенный молодой картофель, не разрезая. Продолжать тушить 20 минут. Важно, чтобы жидкость выкипела полностью, и картошка с говядиной была похожа на густое рагу.

Как подавать блюдо: добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать картошку и разложить по тарелкам.

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