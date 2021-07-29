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Эндокринолог рассказала, как правильно питаться переболевшим COVID-19

Салат с фасолью. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала, что у восстановления после коронавируса есть свои особенности, связанные с правильным питанием. Это, во-первых, высокая калорийность блюд, приводит рекомендации врача радио Sputnik.

Предпочтение стоит отдавать продуктам с высокой энергетической плотностью.

Для лиц, восстанавливающихся после новой коронавирусной инфекции, калорийность рациона может составлять до 20-30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела,

— пояснила специалист.

Вараева посоветовала съедать в день не менее трёх четырёх порций продуктов из такого списка: : молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль и продукты из сои. Также надо разнообразить рацион питания, уделяя внимание сезонным фруктам и овощам.

Для восстановления организма после перенесённой инфекции эндокринолог советует соблюдать режим питания, основательно есть не менее трёх раз в день и допускать от одного до трёх перекусов в день.

Ранее сообщалось, что вкусовые ощущения после перенесённой коронавирусной инфекции восстанавливаются постепенно. Для ускорения восстановления вкусовых ощущений человеку назначают тип питания, который в СССР называли «диетой первого и второго стола».

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