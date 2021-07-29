Эндокринолог рассказала, как правильно питаться переболевшим COVID-19

Предпочтение стоит отдавать продуктам с высокой энергетической плотностью.

Для лиц, восстанавливающихся после новой коронавирусной инфекции, калорийность рациона может составлять до 20-30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела,

— пояснила специалист.

Вараева посоветовала съедать в день не менее трёх четырёх порций продуктов из такого списка: : молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль и продукты из сои. Также надо разнообразить рацион питания, уделяя внимание сезонным фруктам и овощам.

Для восстановления организма после перенесённой инфекции эндокринолог советует соблюдать режим питания, основательно есть не менее трёх раз в день и допускать от одного до трёх перекусов в день.