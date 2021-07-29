Эндокринолог рассказала, как правильно питаться переболевшим COVID-19

Предпочтение стоит отдавать продуктам с высокой энергетической плотностью.
Вараева посоветовала съедать в день не менее трёх четырёх порций продуктов из такого списка: : молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль и продукты из сои. Также надо разнообразить рацион питания, уделяя внимание сезонным фруктам и овощам.
Для восстановления организма после перенесённой инфекции эндокринолог советует соблюдать режим питания, основательно есть не менее трёх раз в день и допускать от одного до трёх перекусов в день.
Ранее сообщалось, что вкусовые ощущения после перенесённой коронавирусной инфекции восстанавливаются постепенно. Для ускорения восстановления вкусовых ощущений человеку назначают тип питания, который в СССР называли «диетой первого и второго стола».