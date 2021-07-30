Как сделать домашний соус «Цезарь»: ТОП-5 рецептов

В классический состав соуса для салата «Цезарь» входят оливковое масло, чеснок, черный перец, винный уксус, сок лимона или лайма, яйцо, сваренное «в мешочек», вустерский соус и соль, пишет Сегодня.
Раздавленный чеснок интенсивно взбивается в оливковом масле, к ним добавляют уксус, лимонный сок и перетертое яйцо, а в конце – вустерский соус и соль.
В наши дни еще один обязательный ингредиент заправки для салата «Цезарь» с курицей – анчоусы.
Соус «Цезарь» с майонезом
- 500 мл домашнего майонеза;
- 30 г анчоусов (можно заменить селедкой);
- 10 г каперсов;
- 1 ч. л. горчицы;
- немного чеснока или зелени.
- Измельчите в блендере анчоусы и каперсы.
- Смешайте с горчицей и майонезом.
- По желанию добавьте нарезанную зелень или пропущенный через пресс чеснок.
Соус «Цезарь» с анчоусами
- 2 зубчика чеснока;
- 4 филе анчоуса;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. молотого перца;
- 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока;
- 1 ч. л. вустерского соуса;
- 1/2 ч. л. дижонской горчицы;
- 1 большой яичный желток;
- 1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин.
- Поместите давленый чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску.
- Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту.
- Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой.
- Влейте оливковое масло и перемешайте.
Соус «Цезарь»: рецепт с сыром
- 2 филе анчоуса в масле;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст. л. легкого майонеза;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- 15 г сыра пармезан, мелко натертого;
- 2,5 ст. л. холодной кипяченой воды.
- Слейте с анчоусов жидкость и крупно порежьте.
- Чеснок также крупно порежьте.
- Положите филе анчоусов в ступку, добавьте чеснок и разотрите пестиком в пасту.
- Добавьте майонез, лимонный сок, пармезан и воду. Хорошо перемешайте.
Соус «Цезарь» простой
- 150 г майонеза;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1-2 зубчика чеснока;
- 2-3 анчоуса.
- Пропустите чеснок через пресс.
- Разотрите чеснок вместе с анчоусами.
- Соедините все ингредиенты с майонезом и перемешайте до однородности.
Соус «Цезарь» без анчоусов
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ч. л. горчицы;
- 1 яичный желток;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 45 мл оливкового масла;
- 1 ч. л. красного винного уксуса;
- 1 ч. л. вустерского соуса;
- 2 капли табаско;
- соль, перец – по вкусу.
- Очистите и нарубите чеснок как можно мельче, раздавите его плоской стороной ножа и перетрите с солью. Нужно получить чесночную пасту.
- В миску для заправки выложите яичный желток, добавьте горчицу и сок лимона. Хорошо все смешайте до однородности.
- Добавьте чесночную пасту, уксус и перемешайте.
- Тонкой струйкой при постоянном взбивании влейте масло.
- Добавьте вустерский соус, табаско и перец. Перемешайте.
Чем заменить соус «Цезарь»
Вы можете купить готовый соус «Цезарь» или заправить салат майонезом, добавив чеснок, уксус или свежевыжатый лимонный сок.
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