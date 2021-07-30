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Как сделать домашний соус «Цезарь»: ТОП-5 рецептов

Салат цезарь с курицей. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Предлагаем вам лучшие рецепты заправки для салата Цезарь, ведь от вкусного соуса зависит половина успеха вашего блюда.

В классический состав соуса для салата «Цезарь» входят оливковое масло, чеснок, черный перец, винный уксус, сок лимона или лайма, яйцо, сваренное «в мешочек», вустерский соус и соль, пишет Сегодня.

Раздавленный чеснок интенсивно взбивается в оливковом масле, к ним добавляют уксус, лимонный сок и перетертое яйцо, а в конце – вустерский соус и соль.

В наши дни еще один обязательный ингредиент заправки для салата «Цезарь» с курицей – анчоусы.

Соус «Цезарь» с майонезом

Ингредиенты:

  • 500 мл домашнего майонеза;
  • 30 г анчоусов (можно заменить селедкой);
  • 10 г каперсов;
  • 1 ч. л. горчицы;
  • немного чеснока или зелени.

Способ приготовления:

  1. Измельчите в блендере анчоусы и каперсы.
  2. Смешайте с горчицей и майонезом.
  3. По желанию добавьте нарезанную зелень или пропущенный через пресс чеснок.

Соус «Цезарь» с анчоусами

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока;
  • 4 филе анчоуса;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. молотого перца;
  • 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока;
  • 1 ч. л. вустерского соуса;
  • 1/2 ч. л. дижонской горчицы;
  • 1 большой яичный желток;
  • 1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин.

Способ приготовления:

  1. Поместите давленый чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску.
  2. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту.
  3. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой.
  4. Влейте оливковое масло и перемешайте.

Соус «Цезарь»: рецепт с сыром

Ингредиенты:

  • 2 филе анчоуса в масле;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. легкого майонеза;
  • 1 ч. л. лимонного сока;
  • 15 г сыра пармезан, мелко натертого;
  • 2,5 ст. л. холодной кипяченой воды.

Способ приготовления:

  1. Слейте с анчоусов жидкость и крупно порежьте.
  2. Чеснок также крупно порежьте.
  3. Положите филе анчоусов в ступку, добавьте чеснок и разотрите пестиком в пасту.
  4. Добавьте майонез, лимонный сок, пармезан и воду. Хорошо перемешайте.

Соус «Цезарь» простой

Ингредиенты:

  • 150 г майонеза;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 2-3 анчоуса.

Способ приготовления:

  1. Пропустите чеснок через пресс.
  2. Разотрите чеснок вместе с анчоусами.
  3. Соедините все ингредиенты с майонезом и перемешайте до однородности.

Соус «Цезарь» без анчоусов

Ингредиенты:

  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ч. л. горчицы;
  • 1 яичный желток;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 45 мл оливкового масла;
  • 1 ч. л. красного винного уксуса;
  • 1 ч. л. вустерского соуса;
  • 2 капли табаско;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите и нарубите чеснок как можно мельче, раздавите его плоской стороной ножа и перетрите с солью. Нужно получить чесночную пасту.
  2. В миску для заправки выложите яичный желток, добавьте горчицу и сок лимона. Хорошо все смешайте до однородности.
  3. Добавьте чесночную пасту, уксус и перемешайте.
  4. Тонкой струйкой при постоянном взбивании влейте масло.
  5. Добавьте вустерский соус, табаско и перец. Перемешайте.

Чем заменить соус «Цезарь»

Вы можете купить готовый соус «Цезарь» или заправить салат майонезом, добавив чеснок, уксус или свежевыжатый лимонный сок.


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