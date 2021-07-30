Как сделать домашний соус «Цезарь»: ТОП-5 рецептов

В классический состав соуса для салата «Цезарь» входят оливковое масло, чеснок, черный перец, винный уксус, сок лимона или лайма, яйцо, сваренное «в мешочек», вустерский соус и соль, пишет Сегодня.

Раздавленный чеснок интенсивно взбивается в оливковом масле, к ним добавляют уксус, лимонный сок и перетертое яйцо, а в конце – вустерский соус и соль.

В наши дни еще один обязательный ингредиент заправки для салата «Цезарь» с курицей – анчоусы.

Соус «Цезарь» с майонезом

Ингредиенты:

500 мл домашнего майонеза;

30 г анчоусов (можно заменить селедкой);

10 г каперсов;

1 ч. л. горчицы;

немного чеснока или зелени.

Способ приготовления:

Измельчите в блендере анчоусы и каперсы. Смешайте с горчицей и майонезом. По желанию добавьте нарезанную зелень или пропущенный через пресс чеснок.

Соус «Цезарь» с анчоусами

Ингредиенты:

2 зубчика чеснока;

4 филе анчоуса;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. молотого перца;

1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока;

1 ч. л. вустерского соуса;

1/2 ч. л. дижонской горчицы;

1 большой яичный желток;

1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин.

Способ приготовления:

Поместите давленый чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой. Влейте оливковое масло и перемешайте.

Соус «Цезарь»: рецепт с сыром

Ингредиенты:

2 филе анчоуса в масле;

1 зубчик чеснока;

2 ст. л. легкого майонеза;

1 ч. л. лимонного сока;

15 г сыра пармезан, мелко натертого;

2,5 ст. л. холодной кипяченой воды.

Способ приготовления:

Слейте с анчоусов жидкость и крупно порежьте. Чеснок также крупно порежьте. Положите филе анчоусов в ступку, добавьте чеснок и разотрите пестиком в пасту. Добавьте майонез, лимонный сок, пармезан и воду. Хорошо перемешайте.

Соус «Цезарь» простой

Ингредиенты:

150 г майонеза;

1 ст. л. лимонного сока;

1-2 зубчика чеснока;

2-3 анчоуса.

Способ приготовления:

Пропустите чеснок через пресс. Разотрите чеснок вместе с анчоусами. Соедините все ингредиенты с майонезом и перемешайте до однородности.

Соус «Цезарь» без анчоусов

Ингредиенты:

1 зубчик чеснока;

1 ч. л. горчицы;

1 яичный желток;

1 ст. л. лимонного сока;

45 мл оливкового масла;

1 ч. л. красного винного уксуса;

1 ч. л. вустерского соуса;

2 капли табаско;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите и нарубите чеснок как можно мельче, раздавите его плоской стороной ножа и перетрите с солью. Нужно получить чесночную пасту. В миску для заправки выложите яичный желток, добавьте горчицу и сок лимона. Хорошо все смешайте до однородности. Добавьте чесночную пасту, уксус и перемешайте. Тонкой струйкой при постоянном взбивании влейте масло. Добавьте вустерский соус, табаско и перец. Перемешайте.

Чем заменить соус «Цезарь»

Вы можете купить готовый соус «Цезарь» или заправить салат майонезом, добавив чеснок, уксус или свежевыжатый лимонный сок.



