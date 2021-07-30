Впереди планеты всей: десять корейских бьюти-трендов 2021/22

К-бьюти — всё ещё глобальное явление. Корея оказалась на голову выше остальных в вопросах революционных находок в мире красоты, и пока не собирается сдавать свои позиции. Считается, что к 2026 году их рынок будет оцениваться приблизительно в 21 миллиард долларов.

Однако, как и большинство явлений, корейские бьюти-тренды меняются. И то, что было модно несколько лет назад, сегодня может быть неактуальным. Например, классический 10-ступенчатый уход уже уступил место минималистичному. tochka.net рассказывает о главных к-бьюти направлениях в 2021 и 2022 году, предлагая тебе уже запасаться баночками.

Против раздражения

На корейский уход за кожей очень повлияла пандемия и глобальная проблема масакне. Ношение масок приводит к сухости, покраснениям, раздражениям, которые корейцы учатся ликвидировать. И делают акцент на использовании средств против раздражения. Так появились, например, гидроколлоидные пластыри от прыщей и уходовые комплексы с центеллой азиатской и полынью. У них потрясающие противовоспалительные и успокаивающие свойства.

Скин-минимализм

Как мы уже говорили, в корейской системе ухода произошёл сдвиг в сторону оптимизации. Речь идёт об использовании меньшего количества продуктов для получения того же эффекта. Например, любимые многими Laneige создали увлажняющий кремовый тонер, который соединил в себе крем и тонер. А Subi представили осветляющее порошковое средство, которое может быть как умывалкой, так и скрабом.

Юдзу

Юдзу или юджу (Yuja, Yuzu) — это цитрусовый фрукт, который растёт в Китае, Японии и Корее. Раньше его вовсю использовали в кулинарии и для принятия ванн. Добавленный в горячую воду, он успокаивал и увлажнял раздражённую кожу. Поэтому корейцы подумали, почему бы не попробовать этот эффект на лице. И стали добавлять в сыворотки, кремы и тоники. Юдзу — это масса витамина С, приятный аромат и осветляющий эффект в придачу.

Ингредиенты из корейской медицины

Сейчас многие К-бренды также обратились к древним корейским медицинским методологиям. Объединив их с современной наукой о коже, они выдают превосходные продукты, основанные на корне женьшеня, хауттюйнии, ремании и священном лотосе. Все эти ингредиенты омолаживают, регенерируют и снимают воспаление.

Центелла

Проверенный и уже любимый многими ингредиент никуда не собирается из корейских формул. Центелла — это лучший экстракт, который может быть для успокоения раздражённой кожи, особенно если ты постоянно носишь маску.

Наслоение кислот

Щадящий подход, при котором кислоты содержатся в малой, но эффективной дозе. Передозировка кислот может ухудшить состояние кожи, поэтому тут важно соблюдать баланс. Современные к-бьюти продукты созданы так, чтобы AHA- и BHA- работали в правильной связке — мягко отшелушивали и выравнивали рельеф кожи.

Ретинол

Это мощный омолаживающий ингредиент, который в корейской системе ухода будет в будущем всё более мягким. Но при этом эффективным.

Биотика

Любой бренд, который предлагает дружественный подход к микробиому кожи, будет на высоте в этом и следующем году. Как пробиотики, пребиотики и постбиотики заботятся о поддержании здоровья нашего кишечника, так они призваны заботиться и о коже. Обрати внимание на продукты, которые содержат лактобациллус фермент лизат, бифида фермент лизат, галактомисис фермент фильтрат и фильтрат фермента сахаромицетов.

Продукция мастакне

Тканевые и медицинские маски создают на коже парниковый эффект, что может спровоцировать высыпания. А ещё от трения она постоянно раздражается. Как мы уже говорили, бренды стали активно выпускать продукты для успокоения кожи — например, спреи и маски для лица с оксидом цинка. Важно также не забывать использовать мягкие антисептические средства — как альтернатива хлоргексидину. И наносить лёгкие продукты, если собираешься на улицу, чтобы не создавать парниковый эффект.

Защита от синего цвета

Пандемия привнесла в нашу рутину не только маски, но и увеличила количество синего цвета — почти всё стало цифровым. Так что бренды стараются производить всё больше формул, которые могут бороться с последствиями. Ищи в составе ликохалкон А, розу рубигинозу, куркуму и водоросли.



