Стиль богатой женщины: как всегда выглядеть на миллион: советы стилиста сериала «Содержанки»

В третьем сезоне героини сериала меняют собственные судьбы. А внешний вид им в этом помогает. За наряды в проекте отвечает художник по костюмам Наталья Каневская. Мы решили выяснить у нее, как всегда выглядеть дорого и что для этого нужно, пишет Wday.
Влияет ли стиль на то, как нас воспринимают окружающие? С одной стороны, я, как человек, занимающийся одеждой, знаю, как легко создать ложное впечатление о себе дорогими нарядами.
Одежда — это внешний фактор, его гораздо легче изменить, чем внутренние. Но с другой стороны, мы все, конечно, быстрее реагируем на внешнее, поэтому люди часто воспринимают стиль как отражение внутреннего мира.
Дарья Мороз (Лена Широкова)
За три сезона героиня Даши изменилась кардинально. Во второй части она стала светской львицей, неработающей женой олигарха, а теперь же она превращается в бизнесвумен.
Мы это подчеркнули это тем, что она все время ходит в деловых костюмах. Причем каждый из них транслирует определенную идею. Так, например, в начале, когда она приходит просить для себя должность, появляется в сексуальном обтягивающем пиджаке Balmain.
Цвет в кино — это всегда не случайно. К третьему сезону становится ясно, что Лена вела двойную или даже тройную игру, и в первых двух частях было не до конца понятно, кто она на самом деле.
В самом начале мы начинали со спокойных оттенков: серых, бежевых, коричневых, а потом вводили яркие, блестящие вещи. В первом сезоне она не особенно рисковала: если шла на мероприятие, то надевала спокойное черное платье.
Во втором сезоне у нее стали появляться пастельные женственные вещи, потому что мне хотелось показать, а зрителям поверить, что у них с Глебом наступает хороший романтический период и что Лена нашла свое место в жизни. А убегала от возлюбленного она в ярко-красном пальто — это цвет решительности и перемен.
В третьем сезоне ей уже не надо доказывать свою женственность. Она носит зеленый, синий, коричневый — цвета, разрешенные в корпорациях. Все ее вещи не креативные, а статусные и узнаваемые. Чтобы было понятно, что она ведет игру на самом верху.
Марина Зудина (Мила Долгачева)
Трансформация у героини Марины тоже происходит серьезная — она понимает, что ей нужно искать свое место в жизни. При этом она такая — женщина на грани нервного срыва, и мы решили, что будет одеваться ярко. Новый персонаж — психолог Эмма, которую играет Вика Толстоганова, говорит ей: «Твой главный козырь в том, что тебя мужчины не воспринимают всерьез».
Да, у Милы тоже появляются пиджаки, что ей не свойственно. Но главное, что она носит дерзкие сочетания цветов: розовое с желтым, зеленое с красным, леопард. Этими сочетаниями мы пытаемся показать то, о чем не говорится словами. У нее рушится привычная жизнь, она полностью растеряна.
Софья Эрнст (Даша Смирнова)
Весь третий сезон больше про бизнес, где есть хищники побольше, хищники поменьше. И наши героини, становясь частью этой бизнес-игры, перенимают мужской стиль. Даша уезжает завоевывать Нью-Йорк в брючном костюме — да, более светском, с красивым шелковым платочком Gucci, в очках Tom Ford, но все равно это именно костюм.
Цвет Даши — розовый. Она как раз не очень трансформируется с течением сюжета, поэтому продолжает одеваться в пастельных тонах. Помню, мне говорили, что она же галеристка, а галеристки носят черное. Я же считаю, что современные владелицы галерей одеваются модно и ярко. И я видела этому немало подтверждений. Так что Даша — галеристка нового поколения.
Виктория Толстоганова (психолог Эмма)
С режиссером Юрием Морозом мы создавали этот образ с нуля. И он мне показал фотографию Аллы Вербер, фэшн-директора ЦУМа. На снимке она была вся в синем и в голубых очках. Так родился образ Эммы. Обтягивающие платья или юбки и одинаковые дорогие крупные классические украшения. И всегда синий цвет. Даже стекла в очках синие — как будто она рентгеном просвечивает всех, кто к ней приходит. В отличие от Марины, она цельная, собранная, уверенная — такое впечатление она хочет произвести одеждой.
Как выглядеть дорого на примере героинь сериала?
Бренды не имеют значения
Если мы говорим о жизни, дорого не значит хорошо. Но в «Содержанках» мне было важно, чтобы там появлялись настоящие дорогие вещи. Потому что в нашем постсоветском кино и сериалах начала 2000-х было принято показывать богатую жизнь как бы понарошку, одевая олигархов в костюмы из масс-маркета, а их жен — в дешевые обтягивающие платья.
И будем честными, мы эти сериалы не смотрели. «Содержанки» с самого начала были проектом про настоящую московскую жизнь. И есть какая-то магия, когда актрисы надевают на себя «броню» из настоящих бриллиантов и дорогой одежды. Им легче играть. Поэтому и образы у них такие классные получились.
Сочетать масс-маркет с дорогими украшениями
В первом сезоне у нас была героиня Алиса (ее играла Ольга Сутулова), она носила очень много масс-маркета. Потому что она была самая богатая и самая расслабленная. И могла себе позволить абсолютно все, например, надеть платье из Zara и колье с рубинами и бриллиантами. Героиня Софьи Эрнст носит много винтажа или может надеть простой спортивный костюм, который вписывается в ее стиль.
Правильный подбор цветов и фактур
Для того чтобы образ смотрелся дорого, не обязательно все должно быть монохромным. Просто некоторые цвета лучше выглядят в матовых фактурах, некоторые, наоборот, в глянцевых — это надо учитывать.
Следить за трендами
В этом модном сезоне, например, очень актуальны костюмы. Наши героини их как раз носят, здесь совпали тренды и сюжетная линия.
Классические лодочки — беспроигрышный вариант
Есть магия дорогой обуви, которая действует на женщин как бриллианты. Обуваешь такие туфли — и преображаешься. Каблуки — это агрессивная женственность и другая осанка.
Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!