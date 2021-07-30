Стиль богатой женщины: как всегда выглядеть на миллион: советы стилиста сериала «Содержанки»

Влияет ли стиль на то, как нас воспринимают окружающие? С одной стороны, я, как человек, занимающийся одеждой, знаю, как легко создать ложное впечатление о себе дорогими нарядами.

Одежда — это внешний фактор, его гораздо легче изменить, чем внутренние. Но с другой стороны, мы все, конечно, быстрее реагируем на внешнее, поэтому люди часто воспринимают стиль как отражение внутреннего мира.

Дарья Мороз (Лена Широкова)

За три сезона героиня Даши изменилась кардинально. Во второй части она стала светской львицей, неработающей женой олигарха, а теперь же она превращается в бизнесвумен.

Мы это подчеркнули это тем, что она все время ходит в деловых костюмах. Причем каждый из них транслирует определенную идею. Так, например, в начале, когда она приходит просить для себя должность, появляется в сексуальном обтягивающем пиджаке Balmain.

Цвет в кино — это всегда не случайно. К третьему сезону становится ясно, что Лена вела двойную или даже тройную игру, и в первых двух частях было не до конца понятно, кто она на самом деле.

В самом начале мы начинали со спокойных оттенков: серых, бежевых, коричневых, а потом вводили яркие, блестящие вещи. В первом сезоне она не особенно рисковала: если шла на мероприятие, то надевала спокойное черное платье.

Во втором сезоне у нее стали появляться пастельные женственные вещи, потому что мне хотелось показать, а зрителям поверить, что у них с Глебом наступает хороший романтический период и что Лена нашла свое место в жизни. А убегала от возлюбленного она в ярко-красном пальто — это цвет решительности и перемен.

В третьем сезоне ей уже не надо доказывать свою женственность. Она носит зеленый, синий, коричневый — цвета, разрешенные в корпорациях. Все ее вещи не креативные, а статусные и узнаваемые. Чтобы было понятно, что она ведет игру на самом верху.

Марина Зудина (Мила Долгачева)

Трансформация у героини Марины тоже происходит серьезная — она понимает, что ей нужно искать свое место в жизни. При этом она такая — женщина на грани нервного срыва, и мы решили, что будет одеваться ярко. Новый персонаж — психолог Эмма, которую играет Вика Толстоганова, говорит ей: «Твой главный козырь в том, что тебя мужчины не воспринимают всерьез».