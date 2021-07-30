Спи и худей: как сон влияет на процесс похудения

Очень часто диетологи сталкиваются с тем, что при выполнении всех рекомендаций касательно питания и физической активности человек не худеет, либо даже наоборот набирает вес. Причиной тому может быть сон.

За последнее десятилетие ритм жизни значительно изменился. Люди стали позже ложиться спать и раньше вставать, чтобы успеть все запланированное. Вечный недосып и усталость становятся перманентным состоянием.

Тем не менее, сон – один из важнейших компонентов здорового образа жизни, он влияет не только на наше настроение и энергию, но и отвечает за работу большинства систем организма.

Разберемся с некоторыми функциями сна, которые влияют на процесс снижения веса.

Сон влияет на аппетит

Согласно исследованиям, недосыпание влияет на выработку гормонов грелина и пептида-1. Ученые выяснили, что у мужчин и женщин эти гормоны вырабатываются по-разному. У мужчин наблюдается рост уровня грелина – гормона, который повышает аппетит. А у женщин, в свою очередь, понижается гормон пептида-1(лептин), который управляет чувством насыщения. Не высыпаясь, мы тем самым стимулируем желание поглощать большее количество пищи.

Недосыпание приводит к стрессу

В этом случае речь пойдет о кортизоле – гормоне стресса. Проблемы со сном стимулируют выработку кортизола, который препятствует не только похудению, но и набору мышечной массы. Он стимулирует разрушение белков и повышение уровня глюкозы в крови.

Во сне стимулируется рост мышечной массы

«Летаешь во сне, значит растешь» – отчасти такая примета действительно физиологически обоснована (только без полетов). Во время сна, гипофиз выделяет больше соматотропного гормона (гормона роста), который помогает восстанавливаться нашему организму и отвечает за формирование мышечной массы. А ещё этот волшебный гормон повышает метаболизм (обмен веществ), что для худеющих неоспоримый плюс.

Плохой сон влияет на мотивацию

Нарушение сна на самом деле притупляет активность в лобной доле головного мозга, которая отвечает за принятие решений и самоконтроль. Кроме того, исследования показали, что недостаток сна может увеличить вашу привязанность к продуктам с высоким содержанием калорий, углеводов и жиров.

Сон поможет повысить физическую активность

Недостаток сна может вызвать дневную усталость, делая вас менее склонными и менее мотивированными для физических упражнений. Постоянные недосыпания увеличивают шансы быстрой усталости во время физической активности. Хорошей новостью является то, что полноценный сон наоборот может помочь улучшить ваши спортивные результаты.

Помогает предотвратить инсулинорезистентность

Инсулин – это гормон, который транспортирует сахар из крови в клетки, чтобы использовать его в качестве энергии. Когда клетки становятся инсулинрезистентными, в крови остается больше сахара, и организм, соответственно, вырабатывает больше инсулина для компенсации.

Его избыток повышает чувство голода и заставляет организм накапливать больше калорий в виде жира. Резистентность к инсулину является предшественником диабета 2 типа и увеличения веса.

Как видим, полноценный сон показан не только людям с целью похудеть, но и всем, кто хочет придерживаться здорового образа жизни. Очень часто люди в борьбе за идеальным весом забывают о здоровье, что в последствии может привести к непоправимым изменениям в организме.



