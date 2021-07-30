Как защитить ребенка от COVID-19 Дельта: совет доктора Комаровского

Действительно ли штамм «Дельта» более опасен для малышей?

Особенность именно «Дельты» в том, что этот тип коронавируса вызывает заболевание при небольшой инфицирующей дозе.

Теоретически, как отмечает Евгений Комаровский, при попадании в организм даже небольшого количества вирусных частиц штамма «Дельта» происходит заражение и болезнь может протекать в более тяжелой форме.

Но достоверной информации о том, что «Дельта» вызывает более тяжелое течение болезни именно у детей, нет.

То есть на сегодня нет исследовательских научных работ, которые бы подтвердили что коронавирус штамма «Дельта» у детей протекает тяжелее, чем другие разновидности COVID-19.

Какие методы профилактики от «Дельты» эффективны для детей?

Для детей никаких специфических средств профилактики «Дельты» и других штаммов ковида, пока нет. На счет вакцинации – ВОЗ рекомендована только один тип вакцины, и то только для подростков, а не детей. Поэтому главный момент – дети (впрочем, как и взрослые) должны находиться в хорошо проветриваемых помещениях.

Если вы знаете наверняка или сомневаетесь, что вентиляция в месте, куда ы собрались идти с малышом, плохая – то вести туда ребенка не стоит. Не надевайте маску на ребенка возрастом до 5 лет – это категорически не рекомендуется. Помните, что ребенку полезно больше времени проводить именно на свежем воздухе, но при этом контакты нужно свести к минимуму.

Важно: ребенок не должен общаться с незнакомыми людьми, также не берите с собой малышей на рынок – этого можно избежать. Просите о помощи родственников или заказывайте продукты с доставкой на дом.



