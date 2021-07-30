ТОП-10 популярных популярных блюд в разных странах

Бельгия — картофель фри и мидии

У картофеля фри интересная история. Блюдо относят к фастфуду, и в первую очередь, оно ассоциируется с США — родиной быстрой еды. На английском языке картофель фри называют «French Fries» (картофель по-французски), но придумали его не во Франции. Историки утверждают, что впервые картошку фри приготовили в Бельгии в конце XVII века. Побывать в этой стране и не попробовать блюдо — туристическое преступление!

Картофель фри популярен там как отдельное блюдо, так и в сочетании с мидиями. Морепродукты часто используют в бельгийской кухне. В меню местных ресторанов можно найти блюдо «Moules Frites» («жареные мидии») — это мидии, томленые в соусе или в собственном соку. Жареные мидии — национальное блюдо Бельгии. Кстати, французы тоже его любят: в городах страны встречаются рестораны, которые специализируются именно на «Moules Frites».

США — лобстер в масле

В соединенных штатах множество национальных блюд, например бургеры, стейки и хот-доги. Отдельного внимания заслуживает любовь американцев к лобстерам. Родиной блюд из ракообразных считается штат Мэн, где развита рыбоводческая отрасль. Там придумали простой, но очень вкусный рецепт приготовления лобстеров.

Во время приготовления сытного блюда лобстера отваривают, а затем ненадолго окунают в масло, чтобы мясо подрумянилось. Подают ракообразного с растопленным сливочным маслом. Перед трапезой предлагают бумажные салфетки, чтобы их можно было засунуть за воротник и не запачкаться в масле. Вы наверняка видели это в американских фильмах или сериалах. В Юго-Западных штатах популярен ход-дог с мясом лобстера.

Австралия — гавайская пицца

Люди делятся на две категории: любители и ненавистники гавайской пиццы. Сочетание курицы и сыра с ананасами вызывает много споров в обществе. Нестандартный для пиццы ингредиент решили добавлять не на Гавайях, а в Канаде в 60-х. Греческий повар и владелец ресторана Сотириос Панопулос нанял китайского повара, благодаря которому в меню его заведения появились характерные для паназии блюда с кисло-сладким сочетанием.

В один из вечеров Панопулос экспериментировал на кухне. Он решил добавить ананасы в пиццу с беконом и грибами. По легенде у него просто было много консервированных ананасов, их нужно было где-то использовать, а под руку попала пицца. Сотириос решил назвать новый вид пиццы «гавайской», но почему в честь именно солнечного штата — неизвестно. Скорее всего его вдохновил тот факт, что экзотические острова присоединили к США в 1959-м.

Сначала гавайская пицца была очень популярна в Канаде и Соединенных штатах, но больше всего ее любят в Австралии. В 90-х она была очень востребована: 15% заказов пиццы в заведениях приходились именно на эту вариацию.

Швеция — сюрстремминг