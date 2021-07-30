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Диетолог назвала правильную недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя

Сладости. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс (Kate Llewellyn-Waters) назвала недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя для желающих питаться правильно. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

По словам эксперта, пицца, особенно качественная, может быть полезной. Несмотря на это, ее следует есть не чаще одного раза в неделю и внимательно следить за размером порций. «Отдавайте предпочтение качественной пицце, богатой питательными веществами, а не еде из «Макдоналдса»», — посоветовала она.

Ллеуэлин-Уотерс рекомендует есть еду с высоким содержанием сахара не чаще одного-двух раз в неделю. Однако, по ее мнению, лучше готовить сладости самостоятельно, а не покупать в магазине. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что в них нет химических добавок, а количество сахара соответствует ожидаемому.

Диетолог считает, что алкоголь можно употреблять несколько раз в неделю, при этом ограничиваясь одним-двумя стаканами в день. По ее словам, нужно стараться не напиваться и в некоторые дни полностью воздерживаться от спиртных напитков.


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