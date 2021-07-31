Как правильно подобрать психотерапевта?

Психические проблемы долгое время считались чем-то несерьезным. Дескать, все это напускное. В действительности психотерапия не только помогает обрести внутренний баланс, но также влияет на работу мозга с физической точки зрения. Пятый канал выяснил, как правильно подобрать себе психотерапевта.

Во многих странах психотерапия только набирает популярность. В советское время ментальные проблемы считались чем-то несерьезным. Это противоречило концепции материализма, царствующего в советском обществе. Раз ничего не болит и не отваливается – чего волноваться? Однако психические и психологические проблемы вполне могут стать началом для неполадок в работе организма.

В чем отличие психотерапевта от психиатра?

Негативные эмоции вполне могут стать причиной плохого самочувствия. Гастроэнтерологи знают, что многие болезни ЖКТ сегодня вызывает уже не холера или дифтерия, а стресс. Беседа с психологом помогает обрести потерянный внутренний баланс и не просто улучшить настроение, но и снизить риск возникновения вполне осязаемых недугов. Например, того же расстройства желудка.

Проработать мучающее вас чувство вины или детскую травму вам поможет психотерапевт. Вы сможете рассказать специалисту обо всем, что вас волнует. Он не станет вас критиковать или как-то иначе оценивать ваши поступки в прошлом или мысли в настоящем. Его задача – посмотреть на существующую у вас в голове проблему и подтолкнуть вас на правильный путь. Делать он это будет с помощью доверительной беседы и, если понадобится, медикаментами. Однако прописанные средства будут направлены исключительно на стабилизацию ментального здоровья пациента, а не привыкание к ним.

В то же время некоторые ментальные проблемы заслуживают более серьезного лечения. К ним прибегают в случае клинической депрессии, нежелании жить или галлюцинаций. Этим занимается психиатр, который, как и его коллега психотерапевт, оперирует разговором и при необходимости таблетками. Таким образом, психиатрия и психотерапия – вовсе не одно и то же. В то же время психиатрия — узкая область психотерапии. Любой психотерапевт – это психиатр, но второму, чтобы стать психотерапевтом, нужно получить дополнительное образование.

Как правильно подобрать психотерапевта?

Бывает, люди, решившие обратиться к специалисту, ошибаются в своем выборе и в итоге разочаровываются в психотерапии. Но отыскать подходящего эксперта вполне реально. Для этого достаточно следовать простой инструкции.

Определите проблему

Психотерапевты, как и любые медики, имеют специализации. Одни работают с семьями, другие – c детьми. Правильно сформулируйте проблему, а затем ищите необходимого эксперта.

Выберите метод

Психотерапия имеет несколько методов: психоаналитический, поведенческий и экзистенциональный. Все они работают на решение проблем путем беседы с пациентом, но она отличается в зависимости от метода.