Как правильно подобрать психотерапевта?
Чем психотерапевт отличается от психиатра? В чем польза психотерапии? Что важно учесть при выборе специалиста?
Чем психотерапевт отличается от психиатра? В чем польза психотерапии? Что важно учесть при выборе специалиста?
Психические проблемы долгое время считались чем-то несерьезным. Дескать, все это напускное. В действительности психотерапия не только помогает обрести внутренний баланс, но также влияет на работу мозга с физической точки зрения. Пятый канал выяснил, как правильно подобрать себе психотерапевта.
Во многих странах психотерапия только набирает популярность. В советское время ментальные проблемы считались чем-то несерьезным. Это противоречило концепции материализма, царствующего в советском обществе. Раз ничего не болит и не отваливается – чего волноваться? Однако психические и психологические проблемы вполне могут стать началом для неполадок в работе организма.
В чем отличие психотерапевта от психиатра?
Негативные эмоции вполне могут стать причиной плохого самочувствия. Гастроэнтерологи знают, что многие болезни ЖКТ сегодня вызывает уже не холера или дифтерия, а стресс. Беседа с психологом помогает обрести потерянный внутренний баланс и не просто улучшить настроение, но и снизить риск возникновения вполне осязаемых недугов. Например, того же расстройства желудка.
Проработать мучающее вас чувство вины или детскую травму вам поможет психотерапевт. Вы сможете рассказать специалисту обо всем, что вас волнует. Он не станет вас критиковать или как-то иначе оценивать ваши поступки в прошлом или мысли в настоящем. Его задача – посмотреть на существующую у вас в голове проблему и подтолкнуть вас на правильный путь. Делать он это будет с помощью доверительной беседы и, если понадобится, медикаментами. Однако прописанные средства будут направлены исключительно на стабилизацию ментального здоровья пациента, а не привыкание к ним.
В то же время некоторые ментальные проблемы заслуживают более серьезного лечения. К ним прибегают в случае клинической депрессии, нежелании жить или галлюцинаций. Этим занимается психиатр, который, как и его коллега психотерапевт, оперирует разговором и при необходимости таблетками. Таким образом, психиатрия и психотерапия – вовсе не одно и то же. В то же время психиатрия — узкая область психотерапии. Любой психотерапевт – это психиатр, но второму, чтобы стать психотерапевтом, нужно получить дополнительное образование.
Как правильно подобрать психотерапевта?
Бывает, люди, решившие обратиться к специалисту, ошибаются в своем выборе и в итоге разочаровываются в психотерапии. Но отыскать подходящего эксперта вполне реально. Для этого достаточно следовать простой инструкции.
Психотерапевты, как и любые медики, имеют специализации. Одни работают с семьями, другие – c детьми. Правильно сформулируйте проблему, а затем ищите необходимого эксперта.
Психотерапия имеет несколько методов: психоаналитический, поведенческий и экзистенциональный. Все они работают на решение проблем путем беседы с пациентом, но она отличается в зависимости от метода.
Поведенческий метод настроен на выявление определенных тенденций в поведении человека для дальнейшей корректировки. Этот способ эффективен при конкретных запросах на изменение способа мышления. Например, при лечении фобий специалист анализирует причину появления страха для дальнейшего его сглаживания позитивным опытом. Боящихся собак в определенный момент «знакомят» с добрым псом, а опасающихся пауков – с безопасным представителем этого семейства. Цель этих упражнений в том, чтобы новый положительный или нейтральный опыт вытеснил негативные воспоминания.
Экзистенциональный метод подразумевает проработку центральной боли пациента. Построенная на этом способе психотерапии беседа будет сводиться к истории человека, его происхождению и пережитому в прошлом.
Психоаналитический метод – это основа психотерапии, ведь от него в свое время появились предыдущие два варианта психотерапии. От предыдущих двух его отличает фокусировка на бессознательном. При нем анализируются фантазии пациента с целью дальнейшей их проработки.
Может показаться хорошей идеей обратиться к психологу, которого вам порекомендовал друг. Но это может стать причиной конфликта или непонимания между вами и вашим другом в будущем. По этой же причине неправильно делать своим психологом родственника. Родственные и даже дружеские отношения могут помешать специалисту мыслить рационально, что худшим образом скажется на результате психотерапии.
Современные технологии значительно облегчают поиск нужного специалиста. Но на просторах сети встречаются недобросовестные люди. Чтобы не попасть на прием к непрофессионалу, заранее интересуйтесь, что окончил психотерапевт, о его регалиях и опыте работы. А также ознакомьтесь с отзывами.
Оказавшись на первом сеансе у психотерапевта, будьте внимательны к поведению специалиста и собственным ощущениям. Если поведение человека вас напрягает, лучше подыскать другого эксперта. Например, он часто отвлекается на звонки или навязывает сеансы. Весомой причиной для поиска другого специалиста может быть и личная неприязнь по той или иной причине. Между вами и психотерапевтом должна выстроиться доверительная связь.
В то же время следует оставаться самокритичным, потому что иногда работа с психотерапевтом вызывает сопротивление со стороны психики человека. Ему, привыкшему мыслить определенным образом, может быть трудно начать размышлять иначе. Это объясняется хотя бы тем, что психотерапия оказывает влияние на биохимию мозга.
Как не попасться на удочку мошеннику?
На просторах соцсетей можно встретить много аккаунтов людей, предлагающих свои услуги в качестве фотографа, фитнес-тренера или коуча. Среди них действительно встречаются хорошие специалисты. Но бывает, что за красивыми картинками скрываются мошенники без специального образования и опыта. Иногда ими оказываются не только те, кто обещает помочь вам похудеть или сделать красивые снимки, но и якобы медработники.
Такие псевдоспециалисты «выписывают» подписчикам медикаменты и раздают советы в качестве психотерапевтов. Однако они не имеют на это права. Фолловеры зачастую полностью доверяют вещающему через публикации человеку, не пытаясь удостовериться даже в наличии у него необходимого образования.
В случае, если вас заинтересовали услуги психолога или тренера из сети, не стесняйтесь спрашивать у него документы об образовании. Мошенники традиционно отвечают отказом на запрос о подтверждающих их компетенцию в том или ином вопросе документах. Обычно они винят фолловера в недоверии к себе, как к специалисту. Настоящий же эксперт, тем более медработник, предоставит все необходимые документы, подтверждающие его профпригодность. Он не станет порицать вас в недоверии, понимая вашу заинтересованность, а документы о высшем образовании для него – это повод для гордости.