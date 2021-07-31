Четыре момента, которые вы упускаете в уходе за телом

Наша кожа нуждается в постоянном уходе, однако многие либо забывают об этом, либо предпочитают пустить ситуацию на самотек. Если же вы замечаете резкие изменения в состоянии кожи лица и тела, и хотите плотно взяться за исправление недостатков, вам стоит изучить наши рекомендации, возможно, какой-то из моментов в уходе вы просто упускаете.

Вы не принимаете душ после физической активности

Как вы знаете, наша кожа невероятно остро реагирует на любые изменения, так, перегрев и выделения после активного занятия спортом могут спровоцировать всевозможные кожные состояния, которые придется корректировать в кабинете косметолога. Все дело в том, что пот содержит вещества, которые могут вызвать сыпь и самый настоящий дерматит. Не забываем о душе каждый раз, когда заканчивается тренировка.

Вы не увлажняете кожу

Одна из самых главных проблем в любом уходе – недостаточное увлажнение кожи. Чем старше мы становимся, тем тоньше и чувствительнее становится кожа. Чтобы замедлить необратимые процессы, необходимо правильно подобранные средства по типу кожи, а также оптимальное количество воды, которое нужно выпивать в течение дня.

Вы отказываетесь от санскрина

Защита от солнца необходима нашей коже круглый год, даже если лето в ваших широтах короткое. Многие женщины считают, что средство достаточно нанести только на лицо, особенно когда речь идет об отдыхе в жарких странах. Помните, что тело также нуждается в постоянном уходе, который включает и санблок. Не забывайте наносить средство от вредных лучей в достаточном количестве и на открытые участки кожи, когда собираетесь провести на солнце приличное количество времени.

Вы слишком любите ванны

Горячие ванны, конечно, приятны, однако именно они могут привести к нарушениям в обменных процессах в коже. Высокие температуры раздражают и обезвоживают кожу, а воспользоваться увлажняющим средством спешит не каждая женщина, отсюда мы часто имеем дряблость и стянутость.



