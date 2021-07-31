Какие темы нельзя обсуждать с мужчиной

Конечно, любимый мужчина – самый родной и близкий человек. С ним проходишь и огонь, и воды, а иногда и медные трубы. И кажется, что доверить ему можно абсолютно все, ведь у каждого из нас свои секреты. Мужчины своими секретами делятся неохотно, и болтать о личном не любят. Даже если сильная половина и готова вас выслушать, то существуют темы, от обсуждения которых все же стоит отказаться. О них расскажет Ivona.

Обсуждать бывших партнеров

Своих или партнеров мужчины, обсуждение бывших - не самая удачная тема для светской беседы. Ваш прежний опыт лучше держать при себе, даже если сам мужчина настаивает на том, чтобы вы рассказали об этом. Подобную тему они, как правило, воспринимают болезненно, им необходимо знать, что он у вас единственный и неповторимый. Разговор о бывших партнеров невольно воспринимается, как сравнение и является поводом усомниться в собственной неотразимости. Дабы избежать грандиозного скандала на ровном месте, воздерживайтесь от слишком подробных рассказов.

Обсуждать других мужчин

Даже если вы не расцениваете другого мужчину, как потенциального партнера, а просто восхищаетесь его физическими или моральными качествами, ваш суженый может воспринимать подобное, как личное оскорбление. Возможно, это и звучит немного глупо или по-детски, но вспомните, как вам становится неприятно, если ваш мужчина взглядом провожает чужую женщину. Когда вы обсуждаете других мужчин, ваш благоверный испытывает то же самое.

Менструации

И другие женские вопросы: депиляцию, поход к косметологу, гинекологу и т.д. Конечно, сейчас подобные вопросы обсуждаются более свободно, однако далеко не всем интересно знать, что скрывается за ширмой красивого облика. Обсуждать интимные вопросы необходимо, но без излишних подробностей и очень дозировано. В конце концов, большинство женщин также знают не так уж и много об особенностях мужского организма. Это вовсе не та информация, в которую хочется окунуться с головой с разбегу.

Осуждать семью/друзей

Все мы не без греха и далеко не всегда поступаем по совести или принимаем правильные решения. Осуждать их за это не нужно, тем более, если речь идет о близких для мужчины людях. Никому не приятно слушать, что лучший друг - не очень умный, а мама - склочная, например. Каждый раз, упоминая нечто подобное постарайтесь задуматься, не ранит ли это чувства вашего мужчины. И так ли вы уверенны, что в пылу спора он примет вашу сторону и откажется от своей семьи? Лучше не заставлять его делать подобный выбор, если вы хотите сохранить отношения. Свое недовольство можно выражать другими методами и позволять своему партнеру делать выводы и приходить к умозаключениям самостоятельно.

Говорить намеками

Не понимают мужчины намеков, как ни старайтесь! Не все, конечно. Но у большинства подобный разговор вызывает лишь раздражение. Если вы чего-то хотите, проще сказать прямо, либо, если намекать, то так прозрачно, что поймет и фикус у вас на подоконнике. Женщины и мужчины зачастую мыслят совершенно разными категориями, поэтому намеки воспринимаются по-разному. Не стоит обижаться на своего партнера за то, что он не понял вас с первого раза. Делайте выводы и свое следующую просьбу формулируйте точнее.

Фразы, которые нельзя говорить мужчине

Среди прочего есть и фразы, которые мужчины терпеть не могут. Постарайтесь из своего лексикона искоренить следующее:

Я же говорила! (Ну и что? Повторите снова, и злорадствовать не нужно. Даже если мужчина не признает этого вслух, он и так понимает, когда вы бываете правы).

Нам нужно серьезно поговорить. (Весьма тревожное вступление, которое не сулит, как правило, ничего хорошего. Если после этой фразы не следует объяснение, о чем, а сам разговор состоится лишь через несколько часов, мужчина будет маяться и не найдет себе места, соответственно к моменту беседы он уже будет на порядочном взводе).

Будь мужиком! (А сейчас он кто? Никогда не давайте своему мужчине повод усомниться в собственной мужественности. Иначе в самый неподходящий момент он начнет вести себя, как маленькая девочка).

А сколько у тебя было любовниц до меня? (Вот что полезного вам даст эта цифра? Кроме приступов ревности, ничего полезного).

Если бы ты меня любил, то… (Шантаж – последнее дело при общении с кем-угодно. Учитесь добиваться желаемого лаской и заботой, а не манипуляциями на чувствах).



