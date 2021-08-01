Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 августа: кто-то найдет любовь, а кому-то надо больше отдыхать
Лето переходит к заключительной фазе, и впереди целый месяц, который будет позитивным, если использовать энергетику звезд и планет себе во благо.
Лето переходит к заключительной фазе, и впереди целый месяц, который будет позитивным, если использовать энергетику звезд и планет себе во благо.
Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы провести первую неделю августа успешно и с пользой для себя.
Женщина-Овен
Женщинам-Овнам астрологи рекомендуют обратить внимание на свое ближайшее окружение: друзья и близкие помогут преодолеть любые трудности, если укреплять с ними связь и настроиться на позитивное общение. Первая неделя августа подходит и для преображений: женщины этого знака смогут обрести счастье, если перестанут нервничать по пустякам и начнут меняться в лучшую сторону. Удача ждет и тех дам, которые найдут в себе силы отказаться от встреч с токсичными людьми.
Женщина-Телец
Женщин-Тельцов ожидает напряженная неделя, когда из-за влияния звезд и планет настроение может измениться в одночасье. Не стать заложниками отрицательных эмоций поможет поддержка близких людей. Астрологи рекомендуют Тельцам наслаждаться каждым днем и искать позитив во всем: в ранних рассветах, любимой музыке, прогулках по паркам и скверам. Благодаря позитивному настрою получится преодолеть временные трудности и найти путь к счастью.
Начать август женщинам-Близнецам астрологи рекомендуют с наведения порядка в своей жизни, который, как известно, начинается с дома. Первая неделя месяца подходит для того, чтобы привести в порядок свое жилище, избавиться от накопившегося хлама и насладиться чистотой. В деловой среде дамам-Близнецам потребуется усидчивость и внимание к деталям. Такая тактика поможет не упустить ничего значимого и быстро привлечь в жизнь необходимые перемены благодаря бдительности.
Женщина-Рак
У женщин-Раков на этой неделе появится отличная возможность преуспеть в намеченных делах и расширить горизонты. Астрологи рекомендуют им доверять своей интуиции и обязательно обращать внимание на знаки судьбы. Незаметные на первый взгляд детали помогут вовремя отказаться от провальных идей и направить энергию в русло достижения необходимых результатов. Женщины этого знака смогут достичь успехов, если поверят в себя и найдут в себе силы отказываться от устаревших идей.
Женщина-Лев
Женщинам-Львам астрологи рекомендуют больше общаться с оптимистично настроенными людьми, чтобы начать август на позитивной ноте. Хорошее настроение станет не только залогом новых побед, но и поможет не опускать рук в сложных делах и преодолевать трудности, смеясь. Эта неделя подходит для талантливых людей, которые не останавливаются на достигнутом, развивают скрытые возможности и не боятся идти своей дорогой. Уверенность в себе и своих силах поможет дамам этого знака начать август успешно.
Девам на этой неделе астрологи рекомендуют больше времени проводить с теми людьми, которые могут обеспечить комфорт, выслушают и дадут ценные советы. Такая поддержка поможет преодолеть возникающие на пути трудности и остаться в хорошем настроении. Энергетика звезд и планет будет позитивной не всегда, поэтому рассчитывать женщинам этого знака придется на себя и близких людей.
Женщина-Весы
Женщинам-Весам на этой неделе придется потрудиться: энергетика звезд и планет поможет преодолеть трудности, но для этого представительницам этого знака важно сохранять внутреннее спокойствие и не поддаваться панике. Астрологи рекомендуют заранее составить список дел, чтобы не забыть ничего важного и без труда выполнить намеченные дела в положенный срок. Зарядиться удачей поможет хорошее настроение, а значит, свободное время нужно проводить за любимыми делами.
Женщина-Скорпион
Дам-Скорпионов ожидает непростая неделя. Астрологи предупреждают о том, что делиться своими планами и хвастать новыми достижениями не стоит из-за возможности навлечь на себя неприятности. Успех не заставит себя ждать, если настроиться на преодоление трудностей и не пасовать перед барьерами на пути к личному счастью. Дамы этого знака найдут поддержку в лице самых близких друзей и родственников. .
Женщина-Стрелец
Август будет позитивным месяцем для тех, кто в первую его неделю уделит внимание себе. Астрологи рекомендуют женщинам-Стрельцам преображаться, баловать себя и обязательно загадывать желания на падающие звезды. Внешнее преображение поможет измениться внутренне, почувствовать себя увереннее и без труда преодолевать трудности на пути к своему счастью. Улыбнется удача и в сфере любви: одинокие дамы смогут найти свою любовь, а семейные пары — обрести гармонию в отношениях.
Женщина-Козерог
Дамы-Водолеи смогут начать август активно: энергетика звезд и планет благоволит позитивно настроенным и решительным людям, предоставляя им огромное количество перспективных возможностей. Астрологи рекомендуют женщинам этого знака не замыкаться в себе, больше общаться и знакомиться с новыми людьми. Общение будет заряжать энергетикой оптимизма, а также поможет найти друзей по интересам, а одиноким сердцам — позабыть об одиночестве и найти свою любовь.
Женщина-Рыбы
Женщинам-Рыбам астрологи рекомендуют начать август с упражнений, повышающих настроение и самоуверенность. Такая тактика поможет проще относиться к временным неурядицам и не бояться трудностей. Этот период чреват переутомлением, а значит, женщинам этого знака важно позаботиться о своем самочувствии, больше отдыхать и взять за правило восстанавливать силы и энергию не только после тяжелого рабочего дня, но и после неприятного общения.