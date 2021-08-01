Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 августа: кто-то найдет любовь, а кому-то надо больше отдыхать

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы провести первую неделю августа успешно и с пользой для себя.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам астрологи рекомендуют обратить внимание на свое ближайшее окружение: друзья и близкие помогут преодолеть любые трудности, если укреплять с ними связь и настроиться на позитивное общение. Первая неделя августа подходит и для преображений: женщины этого знака смогут обрести счастье, если перестанут нервничать по пустякам и начнут меняться в лучшую сторону. Удача ждет и тех дам, которые найдут в себе силы отказаться от встреч с токсичными людьми.

Женщина-Телец

Женщин-Тельцов ожидает напряженная неделя, когда из-за влияния звезд и планет настроение может измениться в одночасье. Не стать заложниками отрицательных эмоций поможет поддержка близких людей. Астрологи рекомендуют Тельцам наслаждаться каждым днем и искать позитив во всем: в ранних рассветах, любимой музыке, прогулках по паркам и скверам. Благодаря позитивному настрою получится преодолеть временные трудности и найти путь к счастью.

Женщина-Близнецы

Начать август женщинам-Близнецам астрологи рекомендуют с наведения порядка в своей жизни, который, как известно, начинается с дома. Первая неделя месяца подходит для того, чтобы привести в порядок свое жилище, избавиться от накопившегося хлама и насладиться чистотой. В деловой среде дамам-Близнецам потребуется усидчивость и внимание к деталям. Такая тактика поможет не упустить ничего значимого и быстро привлечь в жизнь необходимые перемены благодаря бдительности.

Женщина-Рак

У женщин-Раков на этой неделе появится отличная возможность преуспеть в намеченных делах и расширить горизонты. Астрологи рекомендуют им доверять своей интуиции и обязательно обращать внимание на знаки судьбы. Незаметные на первый взгляд детали помогут вовремя отказаться от провальных идей и направить энергию в русло достижения необходимых результатов. Женщины этого знака смогут достичь успехов, если поверят в себя и найдут в себе силы отказываться от устаревших идей.

Женщина-Лев

Женщинам-Львам астрологи рекомендуют больше общаться с оптимистично настроенными людьми, чтобы начать август на позитивной ноте. Хорошее настроение станет не только залогом новых побед, но и поможет не опускать рук в сложных делах и преодолевать трудности, смеясь. Эта неделя подходит для талантливых людей, которые не останавливаются на достигнутом, развивают скрытые возможности и не боятся идти своей дорогой. Уверенность в себе и своих силах поможет дамам этого знака начать август успешно.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют больше времени проводить с теми людьми, которые могут обеспечить комфорт, выслушают и дадут ценные советы. Такая поддержка поможет преодолеть возникающие на пути трудности и остаться в хорошем настроении. Энергетика звезд и планет будет позитивной не всегда, поэтому рассчитывать женщинам этого знака придется на себя и близких людей.

Женщина-Весы