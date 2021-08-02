Стрижемся и богатеем: астролог назвала лучшие даты для похода к парикмахеру в августе

Прическа — это визитная карточка человека. Правильно подобранная стрижка или цвет волос могут в корне изменить внешний облик женщины. Но мало, кто знает, что очередной поход в салон красоты может не только ударить по бюджету, а наоборот, обогатить клиентку. Астролог Елена Егорова назвала числа августа, на которые нужно записаться к парикмахеру и сделать так называемую денежную стрижку.

Эксперт в области китайской метафизики выделила четыре дня, которые помогут дамам обогатиться. И так записаться к своему мастеру лучше всего будет в воскресенье, 8 августа; четверг, 12 августа; пятницу, 20 августа; или четверг, 26 августа.

«В эти дни нужно сходить в салон и сделать стрижку, чтобы активировать свою денежную энергию. Даже если вы недавно были в салоне, уберите длину хотя бы на сантиметр», — советует астролог.

Если в перечисленные даты вы заняты или запись к вашему любимому мастеру заполнена на месяц вперед — это не повод хвататься за ножницы. Эксперт настоятельно не рекомендует самостоятельно подстригать свои волосы.

«Очень важно, чтобы волосы стригли вам, а не вы сами себе. Лучше записаться в салон или воспользоваться помощью близкого человека, кому вы доверяете», — отметила Егорова.