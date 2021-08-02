Александра Ребенок показала редкие фотографии с мужем и детьми

41-летняя российская актриса и телеведущая Александра Ребенок редко распространяется о своей личной жизни. Известно, что звезда сериала «Школа» состоит в браке с актером Алексеем Вертковым. Пара воспитывает двух детей — мальчика Ваню и девочку Веру, которой вчера исполнился годик. В честь праздничной даты Ребенок показала редкие кадры, на которых можно увидеть всю ее семью. В Инстаграм артистка трогательно обратилась к дочери с напутствиями и пожеланиями.

«Дорогая наша Вера! Какое счастье, что ты с нами. Наша чудесная дочь! Уже прошёл год, а я каждый раз смотрю и удивляюсь, что я мама двоих детей. Мне не верится… С днём рождения! Мы очень любим тебя. Твои папа, мама и Ваня. Осторожно, пост заряжен на скорое материнство!» — подписала снимки артистка.