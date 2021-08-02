Александра Ребенок показала редкие фотографии с мужем и детьми
Звезда поделилась нежными снимками, на которых она предстает с семьей. Накануне младшей дочери Ребенок и Верткова исполнился год, пишет eg.ru.
Звезда поделилась нежными снимками, на которых она предстает с семьей. Накануне младшей дочери Ребенок и Верткова исполнился год, пишет eg.ru.
41-летняя российская актриса и телеведущая Александра Ребенок редко распространяется о своей личной жизни. Известно, что звезда сериала «Школа» состоит в браке с актером Алексеем Вертковым. Пара воспитывает двух детей — мальчика Ваню и девочку Веру, которой вчера исполнился годик. В честь праздничной даты Ребенок показала редкие кадры, на которых можно увидеть всю ее семью. В Инстаграм артистка трогательно обратилась к дочери с напутствиями и пожеланиями.
«Дорогая наша Вера! Какое счастье, что ты с нами. Наша чудесная дочь! Уже прошёл год, а я каждый раз смотрю и удивляюсь, что я мама двоих детей. Мне не верится… С днём рождения! Мы очень любим тебя. Твои папа, мама и Ваня. Осторожно, пост заряжен на скорое материнство!» — подписала снимки артистка.
Напомним, старшему сыну Ребенок и Верткова недавно исполнилось четыре года. Что же касается второй беременности, то до самого последнего момента актриса ее скрывала. Любопытно, что после рождения детей Александра никогда не брала декретный отпуск, продолжая сниматься. Зрителям она запомнилась благодаря ролям в сериалах «Школа», «Содержанки», «Мертвое озеро» и другим.