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Названы самые популярные зарубежные писательницы и книги за десять лет

FILE - In this Nov. 13, 2018 file photo, author J.K. Rowling poses for photographers upon her arrival at the premiere of the film &#39;Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald&#39;, in London. JK Rowling is publishing a new story called ‚ÄúThe Ickabog,‚Äù which will be free to read online to help entertain children and families stuck at home during the coronavirus pandemic. The ‚ÄúHarry Potter‚Äù author said Tuesday May 26, 2020, that she wrote the fairy tale for her children as a bedtime story over a decade ago. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP, File) FOTO: Joel C Ryan/ap ФОТО: Joel C Ryan/AP

Автор романов из серии «После» Анна Тодд, создательница мира о Гарри Поттере Джоан Роулинги написавшая трилогию «50 оттенков» Э. Л. Джеймс названы самыми популярными зарубежными писательницами за последние десять лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес».

Отмечается, что книги Тодд многократно становились бестселлерами New York Times, а также их успешно экранизировали. При этом история Роулинг о Гарри Поттере была издана тиражом более 500 миллионов экземпляров и сделала ее автора известной во всем мире. Трилогия «50 оттенков» Джеймс также легла в основу одноименных фильмов.​

В пятерку лидеров также включили писательницу Элизабет Гилберт, автора бестселлеров «Есть, молиться, любить» и «Город женщин». Топ-5 авторов замкнула мастер детективной прозы, лауреат Пулитцеровской премии за роман «Щегол» Донна Тартт.

Наиболее популярными книгами современных зарубежных писательниц стали исключительно электронные издания. Лидером стал роман Тодд «После». За ним следует детектив «Дурная кровь», опубликованный Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Третью позицию занял бестселлер Тартт «Щегол», который создавался более десяти лет.

В пятерку лучших также вошли «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс, «Гарри Поттер и философский камень» Роулинг и ее роман «Зов кукушки», выпущенный под именем Гэлбрейта. В топ-10 книг также вошли электронные книги «Нормальные люди» Салли Руни, «Прекрасный подонок» Кристины Лорен, «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс и аудиокнига — «Город женщин» Гилберт.

Ранее были названы самые популярные книги российских авторов. Юмористический сборник Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» стал лидером среди произведений российских авторов.

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