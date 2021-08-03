Как разнообразить сексуальную жизнь не меняя партнера (10 работающих способов)

Универсального ответа нет: для каждой пары это будут свои рецепты вечного желания. Объединяет их одно — способность взять ответственность за свое удовольствие и свои отношения.
Ответственность и разговоры об ЭТОМ: от чего зависит желание в паре
Я часто слышу от женщин жалобы на скучную сексуальную жизнь: «У меня в постели сплошной день сурка», «Мой муж — самый предсказуемый на свете любовник». О чем эти признания?
Про страх ответственности: когда женщина ждет, что мужчина все решит, боится проявлять инициативу, ждет волшебной “пилюли” от однообразия. Но ведь секс - это два человека, иответственность за страсть и оргазмы делится 50 на 50. Если тебя что-то не устраивает в паре, то именно ты можешь начать что-то менять. Не ради того, чтобы сохранить брак, а ради себя: чтобы наслаждаться жизнью, получать удовольствие в постели.
В сексе всегда нужно идти с позиции: «Чего хочу прежде всего я?», «Что мне важно в интимных отношениях?» Когда ты слышишь свои желания, понимаете свое тело, ты можешь транслировать это партнеру. А дальше наступает его зона отвественности.
Второй важный аспект страсти в паре — это интимная коммуникация. Научно доказано, что больше удовольствия в постели получают партнеры, которые умеют озвучивать свои потребности. Когда вы разговариваете на тему своих сексуальных фантазий, с интересом вслушиваетесь в предпочтения партнера, между вами рушится стена непонимания и смущения. Вы становитесь ближе и не боитесь открываться друг другу.
И, наконец, третий важный фактор, который влияет на страсть в паре - этоспособность погружаться в ощущения. Быть в моменте — это значит отключится от посторонних мыслей и сосредоточится на том, что ты ощущаешь. Ты даже не представляешь, сколько всего необычного испытаешь в контакте с привычным партнером, если будешь на 100% здесь и сейчас.
10 способов сохранить желание в паре
10,15, 20 лет вместе — неужели это приговор для секса? Вовсе нет. Собрала для вас 10 проверенных способов для поддержания огня:
меняйте позы.Даже любимые позы могут со временем надоесть. А там, где есть привычка, нет места страсти. Чтобы поменять позу, нужно не так много — сменить угол проникновения, добавить новых движений и чередовать напряжение интимных мышц. Смело экспериментируй с временем и местом для секса. Согласно недавним исследованиям, тело по разному чувствует себя в разное время суток. И важно распробовать секс в каждый период времени. Тогда будет разнообразие в ощущениях и оргазмы будут ярче.
Прояви инициативу.Одна из причин снижения желания в паре, это однообразная модель поведения партнеров: например, мужчина — завоеватель, а женщина — его добыча. В начале такая игра может разжечь страсть, но позже все перерастет в рутину. Поэтому смело меняй роли, инициируй секс, удивляй себя и его.
Почаще расставайтесь. Это про личные границы, личное пространство и про любовь к себе. Не нужно душить друг друга и сливаться в единое целое, тем более — превращаться в «родственников». Дай воздуха партнеру и себе. В этой здоровой автономии рождается желание секса.
Устраивайте секс-игры. Игры — это всегда адреналин, особено если игры эротические. Например, сыграйте в «Правда или желание?» на эротический лад или устройте забег оргазмов: ласкайте друг друга или каждый сам себя до самого пика. Как вариант, можно сыграть в угадайку на эрогенные зоны и познавать тела друг друга от игры к игре.
Отправляйтесь на эротический шоппинг.Сходите вместе в секс-шоп или магазин нижнего белья. Пусть партнер выберет то, что хотел бы видеть на вас или использовать в постели. Покупка остается секретом до момента, как вы окажетесь в спальне.
Тренируй интимные мышцы.Страсть в паре во много зависит от либидо, а оно, в свою очередь, опирается на «молодость» твоей вагины. Представляешь, вагина тоже может «состариться». Мышцы начинают ослабевать, даже если ты не рожала. Стенки вагины опускаются, может появится стрессовое недержание мочи, вагинальный метеоризм. Что делать, чтобы вагина не «старела»? Качать интимные мышцы. Эластичные мышцы дадут тебе здоровье, желание секса и оргазмы. Они усилят твои ощущения в сексе и ощущения твоего партнера. А еще с их помощью можно играть на мужском интимном органе, как на флейте. Такие «фокусы» точно взбодрят страсть между вами.
Отдай предпочтение качеству, а не количеству. Не важно, сколько у тебя секса, главное, чтобы он был особенным. Превратился в красивый ритуал слияния душ и тел — с долгой, продуманной прелюдией, с разнообразными техниками и приемами.
Заполните секс анкету.Она позволит вам обнажить свои желания друг перед другом. В анкету можно включить пикантные вопросы о фантазиях, о том, что возбуждает или, наоборот, снижает влечение. Какие позы, белье, обстановка подогревают вас или вашего партнера. Такая анкета станет началом совместного раскрепощения.
Обязательно получай оргазмы.Секс без оргазмов теряет смысл, а у женщин, которые привыкли симулировать оргазмы, со временем снижается либидо. Вот почему так важно изучить свое тело, познавать себя и научиться получать удовольствие, а потом научить этому своего партнера.
Развивайся в сексе.Частая ошибка в секса — верить в естественную экспертность каждого. Когда ты игнорируешь новые техники, знания, приемы и ссылаешься на инстинкты. «Раньше никаких курсов, секс-шопов, сексологов не было, и как то жили». И ведь действительно — КАК-ТО. Но сейчас у нас есть возможность качественно подрасти в интимной жизни. Не скучать от одной фрикции к другой, а погружаться в страсть, в ощущения, друг в друга. Кричать не наиграно, как в кино 18+, а потому что действительно нравится.
В сексе нужно и важно развиваться: посещать тренинги, курсы, узнавать новые приемы и техники, открывать для себя этот чувственный мир и делать это вместе с партнером. Чтобы вместе вы раскрепощались и шли к удовольствию через любовь. Тогда страсть не угаснет ни через 10, ни даже через 50 лет.