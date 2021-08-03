Секреты воспитания миллионеров: как вырастить ребенка финансово успешным
Лайфхаки, которые пригодятся любому родителю, уверяет wday.ru.
Лайфхаки, которые пригодятся любому родителю, уверяет wday.ru.
Дети — ключевая ценность в жизни каждого человека. Становясь родителями, мы стремимся, чтобы они выросли здоровыми и успешными. И главная наша ответственность заключается в том, чтобы заложить в малышах правильный фундамент и ценности, которые станут трамплином для жизненного успеха. Как это сделать, расскажет Иван Сорокин — предприниматель, основатель сети частных детских садов Smile Fish.
Дисциплина
Это одна из ведущих ценностей, формирующих характер человека. Ребенок должен учиться дисциплинированно выполнять повторяющиеся действия: заправлять утром постель, мыть посуду, регулярно посещать секции, играть на музыкальном инструменте и так далее. Постепенно это правило перерастет в привычку, которая будет двигать всю его жизнь.
Родители должны учить детей быть последовательным в своих действиях и сами соблюдать это правило. Например, папа велел ребенку прийти с прогулки в 7 часов вечера. Если тот не выполнил условие, его ждет наказание. Hе стоит прощать малыша и идти на уступки, как бы это ни казалось жестоко.
Родители должны воспитывать в ребенке веру в себя, свою семью, правильность своих поступков. Вера — противоположность страха. Большинство людей вокруг нас наполнены ограничениями. Они боятся, что у них не хватит таланта, знакомств, умений, знаний, чтобы осуществить желаемое и стать успешными.
Бенджамин Франклин называл эту ценность бережливостью. Богатые люди не склонны к расточительности. Они не платят больше ради самоутверждения, а торгуются, ведут переговоры, сбивают цену, поскольку знают, как трудно достаются деньги.
Богатых людей отличает решительность. Они не боятся вкладывать деньги для развития бизнеса и готовы потерять часть, чтобы впоследствии заработать больше. Это качество помогает им выигрывать.
Нельзя действовать, основываясь на эмоциях. В сложных ситуациях важно сохранять спокойствие. Родители должны учить детей принимать решения взвешенно, задавая себе вопрос: «А выгодно ли мне действовать таким образом?» Если не получается ответить сразу, стоит взять паузу и тщательно обдумать свои шаги.