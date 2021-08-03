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Секреты воспитания миллионеров: как вырастить ребенка финансово успешным

Мама разговаривает с ребенком. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Лайфхаки, которые пригодятся любому родителю, уверяет wday.ru.

Дети — ключевая ценность в жизни каждого человека. Становясь родителями, мы стремимся, чтобы они выросли здоровыми и успешными. И главная наша ответственность заключается в том, чтобы заложить в малышах правильный фундамент и ценности, которые станут трамплином для жизненного успеха. Как это сделать, расскажет Иван Сорокин — предприниматель, основатель сети частных детских садов Smile Fish.

Дисциплина

Это одна из ведущих ценностей, формирующих характер человека. Ребенок должен учиться дисциплинированно выполнять повторяющиеся действия: заправлять утром постель, мыть посуду, регулярно посещать секции, играть на музыкальном инструменте и так далее. Постепенно это правило перерастет в привычку, которая будет двигать всю его жизнь.

Дисциплинированные люди достигают результата. Они не меняют свое отношение к делу под влиянием эмоций, а доводят работу до конца. А когда появляются трудности, успешно их преодолевают.
 
Если ребенок с детства будет учиться дисциплине, он привнесет ее в то дело, которым будет заниматься. И, работая, например, в отделе продаж, сможет стать самым эффективным и успешным, поскольку будет стабильно стремиться к результату.
 
Трудолюбие
 
Современные родители хотят обезопасить своих детей, беспокоятся, чтобы они не устали, не перетрудились. Если все время ограждать малыша от трудностей, из него вырастет потребитель, который не привык вкладывать силы и время в какое-то дело.
 
Трудолюбие — качество, которое формируется и закаляется. Оно помогает в любой сфере, чем бы человек ни занимался: в спорте, бизнесе, науке, искусстве. Если познакомиться с биографиями успешных людей, то сразу бросается в глаза, что все они много работают. Это фанатики своего дела. Они могут трудиться по выходным и посвящать работе, не только физической, но и умственной, все свое время. Такое состояние называют посвященностью — когда нет потребности ни на минуту отключить свой мозг.
 
Любой человек может стать богатым, но не все этого хотят. Не каждый готов столько трудиться, поэтому большинство довольствуется малым.
 
Последовательность

Родители должны учить детей быть последовательным в своих действиях и сами соблюдать это правило. Например, папа велел ребенку прийти с прогулки в 7 часов вечера. Если тот не выполнил условие, его ждет наказание. Hе стоит прощать малыша и идти на уступки, как бы это ни казалось жестоко.

Такая позиция родителей учит детей последовательности, формирует в них личность, привычку шаг за шагом достигать своей цели.
 
Благодарность
 
Необходимо воспитывать в детях благодарность за все, что они имеют: солнце, воздух, уютный дом, вкусную еду, образование, семью. Благодарные люди отличаются от тех, которые всегда недовольны своей жизнью. Они принимают все, что происходит, и воспринимают любые трудности и лишения как опыт, который формирует и закаляет личность. Таким людям легче жить, экспериментировать. Они не боятся ошибаться, поскольку понимают, что неудачи — всего лишь новая ступенька в их развитии и самосовершенствовании.
 
 
Вера

Родители должны воспитывать в ребенке веру в себя, свою семью, правильность своих поступков. Вера — противоположность страха. Большинство людей вокруг нас наполнены ограничениями. Они боятся, что у них не хватит таланта, знакомств, умений, знаний, чтобы осуществить желаемое и стать успешными.

Вера помогает преодолевать страх неудачи, общественного мнения. Она двигает вперед, позволяет мечтать, дает силы для реализации желаемого. Задача родителей — передать ребенку веру в свой талант, уникальность, правильность решений. Если человек сомневается в себе, он скован страхом и часто идет неверным путем.
 
Помните: нам прощают ошибки, но не прощают неуверенность.
 
Ответственность
 
Богатые люди не боятся брать на себя ответственность, поскольку осознают: все, что человек имеет, — следствие того, что он выбрал вчера, его понимания происходящего и решительности действий.
 
 
Преимущество такой позиции заключается в том, что будущее напрямую зависит от наших мыслей и поступков сегодня, нашего выбора в настоящем. Ребенок должен понимать, что все события в жизни — не случайность, а следствие его мыслей, эмоций, действий.
 
Современные молодые люди склонны оправдывать свою несостоятельность внешними воздействиями. Например, начинающий специалист устроился работать в колл-центр. Ему дали задание: в течение дня созвониться с людьми по 100 номерам. В конце рабочего дня оказывается, что со многими клиентами он не сумел связаться, при этом в качестве оправдания приводит внешние причины: был отключен телефон, не было света, не брали трубку и так далее. Такие люди не готовы признать, что они виноваты в случившемся, и обвиняют во всем обстоятельства или окружающих.
 
Важно учить ребенка быть ответственным за свою жизнь на 100%. Если что-то не получается, значит, это он выбрал несоответствующее своим целям и задачам окружение, сделал неправильные шаги. Но в его силах все изменить в лучшую сторону.
 
Экономия, но развитие

Бенджамин Франклин называл эту ценность бережливостью. Богатые люди не склонны к расточительности. Они не платят больше ради самоутверждения, а торгуются, ведут переговоры, сбивают цену, поскольку знают, как трудно достаются деньги.

Родители должны учить ребенка правильным инвестициям. Нужно уметь увеличивать доходы и сокращать расходы. Но все должно быть в меру. Нельзя экономить, отказывая себе в качестве жизни, приобретая дешевую одежду или плохую еду. Так проявляется мышление бедного человека.
 
Богатый и успешный купит дорогую качественную вещь, которая прослужит дольше. Необходимо формировать грамотный баланс и не только прикладывать усилия, чтобы заработать деньги, но и бережно их тратить.
 
Решительность

Богатых людей отличает решительность. Они не боятся вкладывать деньги для развития бизнеса и готовы потерять часть, чтобы впоследствии заработать больше. Это качество помогает им выигрывать.

Конечно, не стоит действовать бездумно: нужно посоветоваться, оценить все «за» и «против», но принимать решение нужно быстро, не затягивая.
 
Спокойствие

Нельзя действовать, основываясь на эмоциях. В сложных ситуациях важно сохранять спокойствие. Родители должны учить детей принимать решения взвешенно, задавая себе вопрос: «А выгодно ли мне действовать таким образом?» Если не получается ответить сразу, стоит взять паузу и тщательно обдумать свои шаги.

Непрерывное развитие
 
Самая большая беда для человека — думать, что все знаешь, находясь в постоянном заблуждении. Позиция «я не знаю» более выгодна, ведь от нее до знания всего одна ступенька.
 
Чем больше становишься экспертом в какой-то области, тем больше осознаешь, насколько глубоко еще предстоит погружаться в тему. Древнегреческий философ Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю». Если ребенок это поймет, он будет в своей жизни регулярно повышать планку, компетенцию, искать новую точку роста.
 
 
Стремление к совершенству — это путь в бесконечность. Непрерывное развитие позволит всегда оставаться на плаву. Нельзя достигнуть высоты и задержаться на ней навсегда. Обязательно появится тот, кто обгонит. Это правило относится к любой сфере, в том числе к бизнесу. На рынке регулярно появляются новые технологии, конкуренты. Если не следить за инновациями, не улучшать себя, кто-то обязательно окажется сильнее, успешнее.
 
Родители, которые хотят, чтобы их дети выросли богатыми, влиятельными людьми, должны задуматься над тем, что они оставят потомкам. Дом или машину? Со временем они утратят свою ценность. Бизнес? Но даже крупные империи рушатся и перестают работать. Деньги? Они обесцениваются. Материальное не может стать тем фундаментом, на котором ребенок построит свою жизнь. Яркое тому доказательство — судьба шейха Шарджи, одного из самых богатых людей мира, умершего в Лондоне от передозировки наркотиков.
 
 
Не каждый человек способен быть богатым, для этого требуются решительность и трудолюбие. Но каждый может быть счастливым. Родители должны стремиться к тому, чтобы их дети выросли здоровыми, коммуникабельными, обеспеченными, имели хорошие отношения с друзьями и в семье. Счастье — это гармония, успех в разных сферах жизни. Не нужно делать из ребенка миллионера. Важно вырастить целостную, гармоничную личность, счастливого человека.
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