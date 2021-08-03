Секреты воспитания миллионеров: как вырастить ребенка финансово успешным

Преимущество такой позиции заключается в том, что будущее напрямую зависит от наших мыслей и поступков сегодня, нашего выбора в настоящем. Ребенок должен понимать, что все события в жизни — не случайность, а следствие его мыслей, эмоций, действий.

Современные молодые люди склонны оправдывать свою несостоятельность внешними воздействиями. Например, начинающий специалист устроился работать в колл-центр. Ему дали задание: в течение дня созвониться с людьми по 100 номерам. В конце рабочего дня оказывается, что со многими клиентами он не сумел связаться, при этом в качестве оправдания приводит внешние причины: был отключен телефон, не было света, не брали трубку и так далее. Такие люди не готовы признать, что они виноваты в случившемся, и обвиняют во всем обстоятельства или окружающих.

Важно учить ребенка быть ответственным за свою жизнь на 100%. Если что-то не получается, значит, это он выбрал несоответствующее своим целям и задачам окружение, сделал неправильные шаги. Но в его силах все изменить в лучшую сторону.

Экономия, но развитие

Бенджамин Франклин называл эту ценность бережливостью. Богатые люди не склонны к расточительности. Они не платят больше ради самоутверждения, а торгуются, ведут переговоры, сбивают цену, поскольку знают, как трудно достаются деньги.

Родители должны учить ребенка правильным инвестициям. Нужно уметь увеличивать доходы и сокращать расходы. Но все должно быть в меру. Нельзя экономить, отказывая себе в качестве жизни, приобретая дешевую одежду или плохую еду. Так проявляется мышление бедного человека.

Богатый и успешный купит дорогую качественную вещь, которая прослужит дольше. Необходимо формировать грамотный баланс и не только прикладывать усилия, чтобы заработать деньги, но и бережно их тратить.

Решительность

Богатых людей отличает решительность. Они не боятся вкладывать деньги для развития бизнеса и готовы потерять часть, чтобы впоследствии заработать больше. Это качество помогает им выигрывать.