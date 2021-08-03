У него не останется шанса! Какая черта характера заставит мужчину жениться на вас
Есть кое-что эффективнее, чем борщ, уверяет wday.ru.
Есть кое-что эффективнее, чем борщ, уверяет wday.ru.
Думаете, только вам сложно найти «того самого»? Нет, мужчинам тоже непросто. Есть много замысловатых алгоритмов, которые помогают парням находить ту, с которой можно провести всю жизнь. И ученые недавно вскрыли один из них.
Оказывается, чтобы стать невестой мужчины мечты, не нужно худеть, полнеть или совершенствовать навыки борщеварения.
Достаточно демонстрировать, что вы… борец за справедливость. Исследование, опубликованное в журнале Emotions, однозначно показывает: мужчин возбуждает, когда женщину волнует, что происходит в мире. Такое дамское поведение побуждает парня начать воспринимать свою пассию всерьез.
Так что, если хотите понравиться парню, начинайте бороться за права женщин, пенсионеров и бенгальских тигрят. Оказывается, это сексуально! Однако только говорить о своих моральных терзаниях за мир, оказывается, недостаточно. Опросы показали, что как привлекательный фактор это работает только в совокупности с действиями. Авторы исследования сообщают: в ходе четырех опросов мы обнаружили, что моральное возмущение привлекает, но только тогда, когда оно проявляется через социальные действия…»
Что ж, девочки, чего не сделаешь ради счастливого брака. Айда собирать гуманитарную помощь бездомным и устраивать благотворительную встречу в поддержку угнетенных женщин в Афганистане!