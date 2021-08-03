Семь секретов стиля для высоких девушек, которые помогут выглядеть гармонично и не нарушить пропорции

Многим кажется, что высоким девушкам крупно повезло: модели на подиумах всегда имеют рост 175-180 см, поэтому при подборе повседневного гардероба не должно возникать никаких проблем. Однако это большое заблуждение.

Поиск идеальной пары брюк или джинсов для прекрасной половины может превратиться в настоящее испытание, а часть эффектных тенденций из-за пропорций фигуры приходится игнорировать. К счастью, из любой ситуации есть выход: мы раскроем 7 секретов стиля, которые помогут выглядеть высоким девушкам на все сто.

Выбирайте длину макси или миди