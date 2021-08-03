Семь секретов стиля для высоких девушек, которые помогут выглядеть гармонично и не нарушить пропорции
Помните, что выглядеть сногсшибательно можно при любом росте, пишет wday.ru.
Помните, что выглядеть сногсшибательно можно при любом росте, пишет wday.ru.
Многим кажется, что высоким девушкам крупно повезло: модели на подиумах всегда имеют рост 175-180 см, поэтому при подборе повседневного гардероба не должно возникать никаких проблем. Однако это большое заблуждение.
Длинные ноги не хочется прятать под подолом платья, но ультракороткие модели на девушках высокого роста зачастую смотрятся нелепо. А вот платья и юбки длины миди или макси просто созданы для обладательниц бесконечно длинных ног! Они подчеркивают вашу фигуру и делают силуэт более гармоничным, поэтому обязательно дополните гардероб изящными и актуальными нарядами.
Следите за линией талии
Одежда с заниженной талией визуально нарушает пропорции фигуры, верхняя часть тела кажется заметно длиннее. Внимательно контролируйте этот момент и отдавайте предпочтение нарядам с завышенной посадкой. Отталкивайтесь от типа вашей фигуры: если у вас длинный торс, не стоит выбирать платья со слишком высокой талия или кроп-топы. С брюками и джинсами все немного проще — классика на бедрах всегда смотрится отлично, а завышенная посадка подойдет тем, кто хочет добиться эффекта максимально длинных ног.
Комбинезоны также считаются маст-хэвом для высоких девушек. Отсутствие горизонтальных линий создает ощущение цельности образа, да и силуэт получается сбалансированным. Сегодня комбинезоны на пике популярности: в последних коллекциях дизайнеры делают особый акцент на облегающих моделях, которые сидят как вторая кожа. Найдите свой идеальный принт (яркие цвета сейчас в моде), добавьте стильные аксессуары и получайте заслуженные комплименты.
В последние несколько лет оверсайз вытеснил облегающие силуэты, но джинсы скинни все еще могут хорошо вписаться в ваш гардероб. Некоторые модели расклешенных джинсов укорачивают ноги, в то время как узкие брюки являются беспроигрышным вариантом, подчеркивающим фигуру. Если вы давно убрали скинни из своего гардероба, обратите внимание на тонкие прямые джинсы, а любительницам mom fit необходимо убедиться, что брюки облегают ногу до лодыжки.
Вы могли подумать, что на длинных ногах отлично смотрится любая обувь, но это не так. Девушки высокого роста могут сказать твердое «да» высоким сапогам, а вот укороченные модели входят в стоп-лист. Если обладательница длинных ног надевает облегающие джинсы и короткие ботинки, образ получается непропорциональным и дисгармоничным.
Чтобы грамотно поделить силуэт и подчеркнуть ваш рост, играйте на контрастах — подбирайте верх и низ разных цветов и фактур. Вытянутый и однотонный наряд может вам не подойти. Не забывайте про линию талии, комбинируйте сочные оттенки, надевайте классический белый верх и черный низ, смешивайте легкое кружево с более грубыми материалами — успех гарантирован.
Оверсайз — ваше все
Свободная и мешковатая одежда — находка для высоких девушек. Рубашки с мужского плеча, платья-футболки, расслабленные худи, удлиненные свободные футболки — все эти вещи сядут на вас великолепно. Правда, с тотал-луками стоит быть осторожнее: есть риск испортить пропорции фигуры. В идеале сочетайте несколько вещей такого кроя с облегающими предметами гардероба.