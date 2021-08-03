Одеться скромно: пять ключевых составляющих стиля modest fashion

Объемные вещи, демонстрирующие богатство владельца, были популярны в эпоху Готики и Возрождения, во времена Кристиана Диора, тратившего по 80 метров драгоценной ткани на одну юбку, и в 1980-е годы, когда на буфы и воланы пускали тонны узорчатой парчи. Сегодня оверсайз актуален во всех сегментах: от пальто до сумок, от вечерних нарядов до футболок с джинсами-

Унисекс​

Женщины уже давно отняли у мужчин весь гардероб, но он до сих пор им не наскучил. Главное, что пиджаки «с чужого плеча», свободные брюки, рубашки, галстуки и ботинки перестали считаться революционной, не совсем приличной для девушки или дамы одеждой. «Скромная мода» в данном случае предполагает свободный крой. В остальном — никаких ограничений-

1930-е

Голливудский шик когда-то был связан не только с шелковыми облегающими платьями с голой спиной и с пеньюарами, отороченными воздушными перьями марабу, — все это актуально и сегодня, но к modest fashion, разумеется, не имеет отношения. Кинодивы вроде Марлен Дитрих и Греты Гарбо обожали в повседневной жизни, а порой и на сцене, наряжаться в запретные мужские «двойки», фраки, смокинги и так называемые «пижама» (с французским ударением на последнем «а»), воспетые Вертинским. Шелковые комплекты, часто в китайском стиле, из свободной блузы и широких брюк, было принято носить на курорте — гулять по берегу моря или по палубе яхты. Сегодня дизайнеры мира все чаще вспоминают о золотой эре кинематографа и шьют все больше и больше комплектов с очень широкими аристократическими штанами-

Платок