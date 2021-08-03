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Одеться скромно: пять ключевых составляющих стиля modest fashion

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Свежий тренд — это микс христианских и мусульманских традиций, европейской моды 1930-х и 1990-х, а также японского авангарда. Специально для DEL’ARTE Magazine историк моды Марина Скульская рассказывает, что такое благопристойная одежда в наши дни.

Modest fashion — один из самых древних стилей в истории человечества, как, впрочем, и откровенная мода. Понятия приличного и недопустимого, откровенного и целомудренного, вызывающего и строгого разнятся во времени и пространстве. Открытая грудь в Древнем Египте — символ плодородия и процветания, в послереволюционной Франции конца XVIII века — манифестация политической свободы и отсылка к античным статуям богинь и героинь мифов, а в наши дни — знак сексуальной раскрепощённости и реклама почти безграничных возможностей пластической хирургии.

Понятие сексуальности в истории костюма постоянно менялось, как и представление о пристойности того или иного образа. Одеяния, скрывающие фигуру, характерны и для восточных культур, и для западноевропейской традиции: тело должно быть скрыто от жары и холода, от злых духов и дурного глаза, дабы не вводить в искушение и чтобы можно было отличить порядочную женщину от падшей. Характерно, что тренд на «скромную моду», возникший примерно пять лет назад, ориентирован пока что только на женскую аудиторию.

В мужском мире modest fashion фактически включает в себя все стили и направления за исключением экстравагантных безумств, рассчитанных на поп-звезд, и новых политкорректных веяний, позволяющих «сильной» половине человечества носить платья, юбки, чулки и бра, каблуки, пайетки, губную помаду. Для современной женщины (вне зависимости от религиозных убеждений) modest fashion — это возможность выглядеть стильно, не подчеркивая фигуру, избегая откровенных нарядов. Итак, основные составляющие «скромной моды»:

Оверсайз

Объемные вещи, демонстрирующие богатство владельца, были популярны в эпоху Готики и Возрождения, во времена Кристиана Диора, тратившего по 80 метров драгоценной ткани на одну юбку, и в 1980-е годы, когда на буфы и воланы пускали тонны узорчатой парчи. Сегодня оверсайз актуален во всех сегментах: от пальто до сумок, от вечерних нарядов до футболок с джинсами-

Унисекс

Женщины уже давно отняли у мужчин весь гардероб, но он до сих пор им не наскучил. Главное, что пиджаки «с чужого плеча», свободные брюки, рубашки, галстуки и ботинки перестали считаться революционной, не совсем приличной для девушки или дамы одеждой. «Скромная мода» в данном случае предполагает свободный крой. В остальном — никаких ограничений-

1930-е

Голливудский шик когда-то был связан не только с шелковыми облегающими платьями с голой спиной и с пеньюарами, отороченными воздушными перьями марабу, — все это актуально и сегодня, но к modest fashion, разумеется, не имеет отношения. Кинодивы вроде Марлен Дитрих и Греты Гарбо обожали в повседневной жизни, а порой и на сцене, наряжаться в запретные мужские «двойки», фраки, смокинги и так называемые «пижама» (с французским ударением на последнем «а»), воспетые Вертинским. Шелковые комплекты, часто в китайском стиле, из свободной блузы и широких брюк, было принято носить на курорте — гулять по берегу моря или по палубе яхты. Сегодня дизайнеры мира все чаще вспоминают о золотой эре кинематографа и шьют все больше и больше комплектов с очень широкими аристократическими штанами-

Платок

Покрытие головы — символ благочестия, сохранившийся во многих культурах, включая и русскую. Конечно, платки, тюрбаны, капюшоны и всевозможные шапочки и шляпы не один век связаны с мимолетной модой. Вариации на тему хиджаба можно встретить в коллекциях самых разных по духу фэшн-творцов. То же можно сказать и о популярных накидках, палантинах, пледах, окутывающих фигуру, подобно парандже или древнегреческому плащу.

Японский авангард

В конце 1980-х-начале 1990-х Кензо Такада, Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо, Иссей Мияке совершили настоящий переворот в моде. Они представили свое видение европейской одежды, невероятно странной для их культуры. Так появились асимметричный, неправильный крой, вывернутые наизнанку наряды, необработанные края, необычные формы, использование практичных деталей (молний, карманов, подплечников) в качестве декоративных… Как правило, фигура оказывалась скрытой или деформированной под этими одеждами — в соответствии с традиционными японскими представлениями о красоте, которая не должна выставляться напоказ. Эта идея как нельзя лучше соответствует концепции modest fashion.

Поклонники откровенных нарядов могут не беспокоиться: тренд на скромную одежду войдет в число других многочисленных направлений современной моды, главной темой которой всегда будет оставаться Свобода с большой буквы.

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