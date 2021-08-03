Одеться скромно: пять ключевых составляющих стиля modest fashion

Modest fashion — один из самых древних стилей в истории человечества, как, впрочем, и откровенная мода. Понятия приличного и недопустимого, откровенного и целомудренного, вызывающего и строгого разнятся во времени и пространстве. Открытая грудь в Древнем Египте — символ плодородия и процветания, в послереволюционной Франции конца XVIII века — манифестация политической свободы и отсылка к античным статуям богинь и героинь мифов, а в наши дни — знак сексуальной раскрепощённости и реклама почти безграничных возможностей пластической хирургии.
Понятие сексуальности в истории костюма постоянно менялось, как и представление о пристойности того или иного образа. Одеяния, скрывающие фигуру, характерны и для восточных культур, и для западноевропейской традиции: тело должно быть скрыто от жары и холода, от злых духов и дурного глаза, дабы не вводить в искушение и чтобы можно было отличить порядочную женщину от падшей. Характерно, что тренд на «скромную моду», возникший примерно пять лет назад, ориентирован пока что только на женскую аудиторию.
В мужском мире modest fashion фактически включает в себя все стили и направления за исключением экстравагантных безумств, рассчитанных на поп-звезд, и новых политкорректных веяний, позволяющих «сильной» половине человечества носить платья, юбки, чулки и бра, каблуки, пайетки, губную помаду. Для современной женщины (вне зависимости от религиозных убеждений) modest fashion — это возможность выглядеть стильно, не подчеркивая фигуру, избегая откровенных нарядов. Итак, основные составляющие «скромной моды»: