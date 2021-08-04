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Продукты, которые помогут продлить молодость минимум на пять лет

Рыба, оливковое масло, авокадо. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Несколько лет специалисты наблюдали за питанием и здоровьем добровольцев. Ученые отслеживали их пищевые привычки и периодически проверяли их когнитивные способности с помощью тестов. Так, экспертам удалось выявить идеальную формулу рациона долгожителя, пишет woman.ru.

Ни для кого не секрет, что качество нашего питания напрямую влияет на количество лет жизни. А добавление в рацион определенных продуктов может стать путем к долголетию. Для этого стоит хотим обратиться к списку, который на днях опубликовал Американский журнал клинического питания. Так, исследователи указывают: полезным свой рацион может сделать наличие жирных кислот омега-3. Считается, что продукты с этим веществом благотворно влияют на здоровье сердца и уменьшают воспаления. Все это в долгосрочной перспективе ведет к долголетию.

«Фактически, в этом исследовании мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение», — отмечает один из авторов исследования.

В рацион человека, который намерен бороться со старением, стоит внести богатые жирными кислотами — преимущественно, авокадо, рыбу и оливковое масло.

Также врачи-диетологи советуют добавлять в свой рацион блюда из шпината, салата и другой зелени. При своей минимальной калорийности эти продукты способны не только надолго насыщать, но и «одарить» вас всеми необходимыми микроэлементами — от железа и калия до витаминов. Кроме этого, они замедляют старение мозга и улучшают когнитивные функции. По результатам исследования, всего одно блюдо в день с добавлением шпината на регулярной основе помогает как можно дольше сохранять твердую память, а также защищает от деменции.

Кроме этого, остается обязательным ежедневно питаться свежими плодами. По данным исследований, те, кто ест два раза в день фрукты и три — овощи, реже страдают сердечно-сосудистыми, а также онкологическими заболеваниями и живут на несколько лет дольше своих ровесников.

Однако, как отмечают авторы работы, не все плоды одинаково полезны. Так, максимальным необходимым эффектом омоложения отблагодарит вас ваш же организм за листовые овощи и фрукты, богатые бета-каротином и витамином С. А вот от крахмала придется отказаться — картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки особого положительного влияние на здоровье не оказывают.

Также ученые выяснили, что при соблюдении всех рекомендаций можно не только в целом поправить здоровье и самочувствие, но и приостановить процесс старения. Минимум на пять лет. Особенно нутрициологи советуют обратить внимание на кетогенную и средиземноморскую диету. Если первая подразумевает полное исключение из рациона углеводов и смещение фокуса внимание в сторону жиров, то вторая является идеальным примером сбалансированного меню. Но и там, и там добавление в блюда листовую зелень и овощей является обязательным требованием.

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