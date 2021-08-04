Продукты, которые помогут продлить молодость минимум на пять лет

Ни для кого не секрет, что качество нашего питания напрямую влияет на количество лет жизни. А добавление в рацион определенных продуктов может стать путем к долголетию. Для этого стоит хотим обратиться к списку, который на днях опубликовал Американский журнал клинического питания. Так, исследователи указывают: полезным свой рацион может сделать наличие жирных кислот омега-3. Считается, что продукты с этим веществом благотворно влияют на здоровье сердца и уменьшают воспаления. Все это в долгосрочной перспективе ведет к долголетию.

«Фактически, в этом исследовании мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение», — отмечает один из авторов исследования.

В рацион человека, который намерен бороться со старением, стоит внести богатые жирными кислотами — преимущественно, авокадо, рыбу и оливковое масло.

Также врачи-диетологи советуют добавлять в свой рацион блюда из шпината, салата и другой зелени. При своей минимальной калорийности эти продукты способны не только надолго насыщать, но и «одарить» вас всеми необходимыми микроэлементами — от железа и калия до витаминов. Кроме этого, они замедляют старение мозга и улучшают когнитивные функции. По результатам исследования, всего одно блюдо в день с добавлением шпината на регулярной основе помогает как можно дольше сохранять твердую память, а также защищает от деменции.

Кроме этого, остается обязательным ежедневно питаться свежими плодами. По данным исследований, те, кто ест два раза в день фрукты и три — овощи, реже страдают сердечно-сосудистыми, а также онкологическими заболеваниями и живут на несколько лет дольше своих ровесников.

Однако, как отмечают авторы работы, не все плоды одинаково полезны. Так, максимальным необходимым эффектом омоложения отблагодарит вас ваш же организм за листовые овощи и фрукты, богатые бета-каротином и витамином С. А вот от крахмала придется отказаться — картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки особого положительного влияние на здоровье не оказывают.