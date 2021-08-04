По группе крови, кето, детокс: диетолог объяснила, почему не работают модные диеты

Примеры: диета Орниша, диета Притыкина, диета «Слим Смайл», TLC-диета.

Вывод

Низкожировые диеты изначально позиционировались как одни из самых здоровых модных диет (и были такими на самом деле!), но в своих дальнейших интерпретациях дошли до крайности и стали просто опасными. Как правило, снижение в рационе количества жира идет параллельным курсом с сокращением потребляемым белков при увеличивающемся объеме углеводов. Резюме — низкожировые диеты не просто не слишком эффективны, но даже могут помочь поправиться. А разве это вам нужно?

3. Низкокалорийные диеты

О некоторых из них лучше говорить как можно тише! Например, о Кембриджской диете или системе питания Slim-fast, которые предполагают покупку специальных «заменителей» еды в виде диетических батончиков или порошка для коктейля, производимыми авторами этих диет. Не будем дальше углубляться в болото скрытой рекламы, а скажем только, что очень многие низкокалорийные диеты сегодня почти исчезли. И это прекрасно.

Почему? Потому что они основаны на жестких ограничениях в питании, и любая диета, придерживаясь которой вы потребляете менее 800 калорий в день (согласно мнению диетологов, среднестатистической женщине в день необходимо около 2000 калорий) — слишком суровая, и результатом ее становится значительная потеря мышечной массы. Ваше тело реагирует так, как будто бы вас морят голодом, поэтому оно накапливает энергию и старается пополнить запасы, как только вы вспоминаете, что на свете есть калорийные продукты.

Завершив курс такой диеты, многие худеющие тут же набирают лишний вес. Чтобы не страдала мышечная масса, в низкокалорийной диете должны преобладать нежирные белковые продукты (постная рыба, молоко и творог жирностью до 2,5%, тофу). Жиры рекомендуется употреблять в пищу только те, что имеют растительное происхождение, а простым углеводам (кондитерские изделия, сладкие напитки) объявить бойкот. Попадают в категорию низкокалорийных и монодиеты (например, те, что предлагают день за днем кушать один и тот же легкий супчик или грейпфруты). В то время как авторы этих диет предполагают, что какой-то определенный продукт отвечает за быструю потерю лишнего веса, на самом деле это происходит из-за того, что организм просто недополучает калорий.

Примеры: «Японская» диета, «Китайская» диета, «Английская» диета, «Голливудская» диета, диета Ларисы Долиной, диета «2000 калорий», практически все овощные или фруктовые монодиеты.

Вывод

Несмотря на то что низкокалорийные диеты позволяют быстро сбросить лишние килограммы (до 5 кг в неделю), она нерациональны и даже вредны, если следовать им слишком долго. Они не сбалансированы по составу и основаны на ложных утверждениях. Не обманывайтесь, волшебных продуктов — «ешь и худей!» — не существует.

4. «Счетчик калорий»