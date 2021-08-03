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Что приготовить на завтрак, когда у вас на это пять минут

Завтрак. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

То, что приготовлено быстро – не значит невкусно. Даже за 5-7 минут можно приготовить и побаловать себя красивым и полезным завтраком. В этой подборке – 5 рецептов, которые займут у вас минимум времени, пишет Сегодня.

Это салаты, горячие бутерброды, яичница по-средиземноморски, гранола с греческим йогуртом и фруктами.

Салат из рукколы и свежих овощей

Ингредиенты

  • Руккола – пучок
  • Помидоры черри – 10 шт.
  • Кедровые орехи

Для заправки

  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Лимонный сок, мед – по 1 ч. л.
  • Дижонская горчица – 2 ч. л.
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Рукколу помыть и замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить и переложить на тарелку.
  2. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  3. Выложить нарезанные помидоры сверху на зелень.
  4. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полить салат, посыпать солью и смесью молотых перцев.

Омлет в микроволновке по-средиземноморски

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Жаренный красный перец (кубиком) – 1 ст. л.
  • Измельченный шпинат – 1/4 чашки
  • Фета – 1 ст. л.
  • Нарезанный зеленый лук – 1 ч. л.
  • Молотый перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
  2. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
  3. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
  4. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение полутора минут.
  5. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

Бутерброды с салатом из тунца

Ингредиенты

  • 200 г консервированного тунца кусочками
  • 3 яйца
  • 3-4 маринованных корнишона или свежий огурец
  • 2-3 ст. л. майонеза или сметаны
  • Зелень – для украшения
  • Молотый перец – по вкусу
  • Для подачи
  • Хлеб
  • Салатные листья
  • Свежие огурцы

Способ приготовления

  1. Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой.
  2. Маринованные огурцы измельчить.
  3. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками.
  4. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
  5. Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке.
  6. Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.

Салат с курицей, авокадо и апельсинами

Ингредиенты

  • Руккола или микс салатов – 50 г
  • Кусочки куриной грудки – 2-3 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Для заправки
  • Оливковое масло
  • Апельсиновый сок
  • Горчица – 1 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления

  1. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками.
  2. Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками.
  3. Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль.
  4. Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.

Гранола с греческим йогуртом и фруктами

Ингредиенты

  • 200 г натурального йогурта
  • 2-3 ст. л. гранолы
  • 1/2 персика
  • Горсть малины
  • Горсть черники
  • 1 ст. л. меда

Способ приготовления

  1. Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу.
  2. Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску.
  3. Полейте медом и подавайте.
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