Как отрастить длинные волосы: 13 главных лайфхаков

1. Не бойтесь ножниц

Подравнивать, конечно, всё же придется. Ножницы — лучший друг ваших будущих длинных волос, поэтому регулярно посещайте парикмахера. В противном случае секущиеся концы будут «подниматься» всё выше, и рано или поздно их придется срезать. Лучше подравнивать кончики раз в 10−12 недель.

2. Больше, больше кондиционера И чем чаще, тем лучше. Идеально применять это средство каждый раз при мытье головы. Горячие укладки и частое окрашивание со временем неизбежно вредят прядям, истончая их. Кондиционеры же восстанавливают липидную мантию и запаивают кутикулу волосяного стержня. Волосы будут защищены!

3. Не мойте голову слишком часто

Если кондиционер нужно использовать как можно чаще, то вот с шампунем дела обстоят ровно наоборот. Дело в том, что большинство шампуней содержат жесткие поверхностно активные вещества и смывают не только загрязнения и стайлинговые средства, но и естественную защиту волос. Если хотите отрастить длинные волосы, выбирайте беcсульфатные шампуни и намыливайте только кожу головы — длину очистит пена, стекающая вниз.

4. Холодная вода — это не страшно

Ополаскивание холодной водой волос и кожи головы после мытья пойдет на пользу обладательницам и длинных локонов, и стрижек пикси. Дело в том, что холодная вода немного запечатывает волос и тем самым уменьшает дальнейшую потерю влаги. Несколько секунд придется потерпеть, но чего не сделаешь ради роскошной гривы!

5. Не забывайте о масках для волос

Если ваши волосы длиной до плеч, им уже около 2−3 лет, представляете? Естественно, им нужно дополнительное увлажнение. Любительницы масел могут сделать такую домашнюю маску: смешать чашку кокосового масла, столовую ложку миндального масла, столовую ложку масла макадамии и столовую ложку масла жожоба. Для максимальной эффективности смесь нужно наносить на слегка влажные волосы перед мытьем головы. Повторяйте раз в неделю, и эффект вас приятно удивит.

6. Витамины — это очень важно

Витамины и БАДы (например, содержащие биотин) могут помочь в случае нехватки микроэлементов, однако их следует принимать только после консультации с врачом, который подберет состав и дозировку. Не стоит забывать и о режиме сна, и о сбалансированном питании, и о снижении уровня стресса.

7. Расчесывайтесь очень-очень осторожно

Агрессивное расчесывание может свести на нет все усилия по отращиванию волос и значительно ухудшить их состояние. Если вы расчесываетесь «до хруста», то делаете это неправильно, и, скорее всего, вам нужно сменить расческу. Особенно важно бережно относиться к мокрым волосам: распутывайте их снизу вверх, постепенно. Рекомендуем расчески из натуральной щетины — они меньше травмируют локоны.

8. Обратите внимание на наволочку

Если вы часто просыпаетесь со спутанными прядями, виновницей может оказаться... хлопковая наволочка. Используйте шелковую или атласную. Эти материалы уменьшают трение и не электризуют волосы.

9. Не укутывайте волосы в полотенце

Что плохого может быть в чалме из махрового полотенца? Трудно поверить, но именно этот ритуал жутко вредит волосам. Они запутываются в ворсинках и ломаются (особенно такому риску подвержены хрупкие пряди по линии роста волос). К тому же полотенца слишком тяжелые. Выбирайте старую (естественно, чистую) футболку или тонкое полотенце из микрофибры.

10. Измените укладку

Конский хвост и тугой пучок, если вы сооружаете такие прически постоянно и на одном и том же месте, повышают ломкость волос. Увы! Но все не так страшно — просто меняйте положение хвоста и не затягивайте резинку слишком туго.

11. Осветление волос — а может, не стоит?

Осветление волос всегда травма для локонов. Эта процедура открывает кутикулу и наносит волосу значительный ущерб. Чем темнее волосы, тем сильнее понадобится «раскрыть» структуру и тем значительнее будут повреждения. Это же касается и химической завивки. Волосы неизбежно будут сечься и ломаться, и их придется значительно укорачивать. А мы же этого не хотим, верно?

12. Долой тугие прически

И снова про конский хвост. Нам очень жаль, но эта эффектная укладка сильнее прочих вредит волосам, которые просто ломаются в точке натяжения — да-да, прямо под резинкой. Лучше распустите волосы и используйте крабики, заколки или шпильки.

13. Никаких горячих укладок