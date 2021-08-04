Как отрастить длинные волосы: 13 главных лайфхаков

Подравнивать, конечно, всё же придется. Ножницы — лучший друг ваших будущих длинных волос, поэтому регулярно посещайте парикмахера. В противном случае секущиеся концы будут «подниматься» всё выше, и рано или поздно их придется срезать. Лучше подравнивать кончики раз в 10−12 недель.
2. Больше, больше кондиционера
И чем чаще, тем лучше. Идеально применять это средство каждый раз при мытье головы. Горячие укладки и частое окрашивание со временем неизбежно вредят прядям, истончая их. Кондиционеры же восстанавливают липидную мантию и запаивают кутикулу волосяного стержня. Волосы будут защищены!
3. Не мойте голову слишком часто
Если кондиционер нужно использовать как можно чаще, то вот с шампунем дела обстоят ровно наоборот. Дело в том, что большинство шампуней содержат жесткие поверхностно активные вещества и смывают не только загрязнения и стайлинговые средства, но и естественную защиту волос. Если хотите отрастить длинные волосы, выбирайте беcсульфатные шампуни и намыливайте только кожу головы — длину очистит пена, стекающая вниз.
4. Холодная вода — это не страшно
Ополаскивание холодной водой волос и кожи головы после мытья пойдет на пользу обладательницам и длинных локонов, и стрижек пикси. Дело в том, что холодная вода немного запечатывает волос и тем самым уменьшает дальнейшую потерю влаги. Несколько секунд придется потерпеть, но чего не сделаешь ради роскошной гривы!
5. Не забывайте о масках для волос
Если ваши волосы длиной до плеч, им уже около 2−3 лет, представляете? Естественно, им нужно дополнительное увлажнение. Любительницы масел могут сделать такую домашнюю маску: смешать чашку кокосового масла, столовую ложку миндального масла, столовую ложку масла макадамии и столовую ложку масла жожоба. Для максимальной эффективности смесь нужно наносить на слегка влажные волосы перед мытьем головы. Повторяйте раз в неделю, и эффект вас приятно удивит.
6. Витамины — это очень важно
Витамины и БАДы (например, содержащие биотин) могут помочь в случае нехватки микроэлементов, однако их следует принимать только после консультации с врачом, который подберет состав и дозировку. Не стоит забывать и о режиме сна, и о сбалансированном питании, и о снижении уровня стресса.
7. Расчесывайтесь очень-очень осторожно
Агрессивное расчесывание может свести на нет все усилия по отращиванию волос и значительно ухудшить их состояние. Если вы расчесываетесь «до хруста», то делаете это неправильно, и, скорее всего, вам нужно сменить расческу. Особенно важно бережно относиться к мокрым волосам: распутывайте их снизу вверх, постепенно. Рекомендуем расчески из натуральной щетины — они меньше травмируют локоны.
8. Обратите внимание на наволочку
Если вы часто просыпаетесь со спутанными прядями, виновницей может оказаться... хлопковая наволочка. Используйте шелковую или атласную. Эти материалы уменьшают трение и не электризуют волосы.
9. Не укутывайте волосы в полотенце
Что плохого может быть в чалме из махрового полотенца? Трудно поверить, но именно этот ритуал жутко вредит волосам. Они запутываются в ворсинках и ломаются (особенно такому риску подвержены хрупкие пряди по линии роста волос). К тому же полотенца слишком тяжелые. Выбирайте старую (естественно, чистую) футболку или тонкое полотенце из микрофибры.
Конский хвост и тугой пучок, если вы сооружаете такие прически постоянно и на одном и том же месте, повышают ломкость волос. Увы! Но все не так страшно — просто меняйте положение хвоста и не затягивайте резинку слишком туго.
11. Осветление волос — а может, не стоит?
Осветление волос всегда травма для локонов. Эта процедура открывает кутикулу и наносит волосу значительный ущерб. Чем темнее волосы, тем сильнее понадобится «раскрыть» структуру и тем значительнее будут повреждения. Это же касается и химической завивки. Волосы неизбежно будут сечься и ломаться, и их придется значительно укорачивать. А мы же этого не хотим, верно?
И снова про конский хвост. Нам очень жаль, но эта эффектная укладка сильнее прочих вредит волосам, которые просто ломаются в точке натяжения — да-да, прямо под резинкой. Лучше распустите волосы и используйте крабики, заколки или шпильки.
13. Никаких горячих укладок
Вы не ослышались: пора сделать перерыв. Отложите выпрямители, щипцы и щетки для горячей укладки хотя бы на время. Чрезмерное использование этих инструментов не пойдет на пользу вашей шевелюре и не ускорит ее рост, скорее наоборот. Так что наберитесь терпения и ждите результата.