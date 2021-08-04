Зачем делать пилинг лица и обязательно ли всем

Зачем вообще нужны пилинги для лица?

Такая процедура, как пилинг лица помогает на клеточном уровне выровнять цвет лица, а еще это очень мощная омолаживающая процедура. Для сравнения: например, если стена покрашена в белый цвет, но поверхность ее неровная, то выпуклые участки будут отбрасывать тень. И именно эти участки будут казаться более серыми по сравнению с остальной стеной, хотя цвет краски везде одинаковый.

И также с лицом: серый, землистый цвет лица – это "отражение" проблемных зон кожи. Это не только участки с видимыми морщинами и закупоренными порами. А также те области на лице, которые визуально не имеют морщин, прыщей или бугорков.

Но неровности и шероховатости кожи, незаметные для "невооруженного" глаза, дают лицу сероватый цвет.

Пилинг нужен для того, чтобы сгладить такие участки и цвет лица был хорошим. Также пилинг – мощная омолаживающая процедура.

А как работают омолаживающие пилинги для лица?

Некоторые думают, что омоложение происходит из-за чешуйчатого отшелушивания кожи, после которого "выдвигается" молодая кожа. В процессе пилинга лица идет стимуляция новых клеток: да, пилинг – это небольшой ожог. При его нанесении местный иммунитет кожи увеличивается, идет усиленное деление клеток и, как результат, происходит омоложение.

Но не потому, что ваша кожа была "сожжена", а вместо старой выросла молодая. Агрессивный пилинг – это вредно, тем самым мы разрушаем бактериальный слой кожи. До сих пор бытует мнение, что такая процедура очень травматичная, требует длительной реабилитации дома. Но современная косметология продвинулась далеко вперед, в том числе – и в плане пилингов для лица.

Разве после пилинга не нужно сидеть дома два-три дня?

Пилинги нового поколения не дают крупнопластинчатого шелушения, поэтому сидеть после такого пилинга 3-4 дня дома не нужно. Новые пилинги позволяют моментально выходить из кабинета косметолога и не ждать реабилитации.

Современные пилинги достаточно мягкие, они прекращают разрушение кожи после того, как само средство снято с кожи.

То есть после снятия пилинга наносится специальный раствор и разрушение эпидермиса останавливается. И все это происходит в кабинете косметолога, дома кожа шелушиться и облазить не будет. Именно так работают пилинги нового поколения.

Но летом пилинги лучше все-таки не делать?

Смотря какие. Например, существуют фитиновый и глюконовый пилинг: в их составе есть средства, защищающие кожу от лучей солнца. Они помогают усилить эластичность кожи, способствуют замедлению фотостарения кожи, борются с гиперпигментацией.

После них не нужен восстановительный период, такие процедуры даже применяют людям, приехавшим из отпуска в южных солнечных странах. Но более жесткие пилинги по-прежнему существуют и применяются для не для омолаживающих процедур, а для реабилитации кожи после различных состояний и заболеваний.

После каких пилингов нельзя сразу выходить на солнце?

Более жесткие пилинги используют, например, для восстановления поверхности кожи лица после лечения акне, дистрофии кожи, когда происходят изменения в эпидермисе. При таких более глубоких процедурах удаляются отмершие клетки эпидермиса, и кожа становится более беззащитной перед ультрафиолетовыми лучами.

Поэтому после таких пилингов нужно поберечь кожу, иначе может начаться пигментация кожи и еще большее покраснение. И, конечно же, профессиональный косметолог не станет делать процедуру, если она вам противопоказана.

Кому вообще противопоказаны пилинги лица?

Нельзя делать пилинг, особенно глубокий, если у вас предрасположенность к формированию келоидных рубцов. Также может быть индивидуальная непереносимость компонентов, не рекомендуются пилинги при плохом заживлении ран, куперозе.