Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна

«Грецкие орехи содержат несколько соединений, которые связаны со здоровыми режимами сна», — объясняет эксперт. Главным из них является триптофан — аминокислота, которая используется организмом при производстве серотонина и мелатонина, необходимых для регуляции сна.

Орехи. Фото иллюстративное. ФОТО: SCANPIX

Кэссетти отметила, что мелатонин также присутствует в грецких орехах. Кроме того, они содержат магний, который, по ее словам, способствует более глубокому сну.

Диетолог советует съедать от семи до 14 грецких орехов в сутки, чтобы в полной мере ощутить их эффект.