Диетолог объяснила, как приготовить картофель, чтобы не пострадала фигура
Калорийность картошки равна 76 килокалориям на 100 граммов. Диетолог Ольга Лушникова рассказала, как есть картофель без ущерба для фигуры.
Калорийность картошки равна 76 килокалориям на 100 граммов. Диетолог Ольга Лушникова рассказала, как есть картофель без ущерба для фигуры.
По словам специалиста, калорийность картошки равна 76 килокалориям на 100 граммов. Этот корнеплод содержит 2 грамма белков, 16 граммов углеводов и 0,4 грамма жиров.
«Важный момент: духовку следует сначала прогреть до температуры 180–200 градусов и лишь после этого ставить туда клубни. При варке картофель в кожуре предпочтительнее помещать в кипящую воду, так витамины сохраняются лучше. А чтобы сберечь витамины группы В, воду не нужно солить», — посоветовала Лушникова.
Запекать картофель можно, завернув его в пергаментную бумагу. Потом готовые клубни следует развернуть, сделать в них разрезы, добавить немного сливочного масла, посыпать солью и зеленью.
Такое блюдо можно смело употреблять два-три раза в неделю в сочетании с мясом, птицей или рыбой, зеленью, свежими или запеченными овощами.
Кроме того, таким образом удастся сохранить в нем большинство витаминов, особенно С. «В составе этого овоща в основном находится крахмал. Последний состоит из аминокислот, витаминов группы В, фолиевой кислоты, витаминов С, Н, РР. Немалую долю в нем занимают кальций, магний, цинк, селен, йод и другие полезные микроэлементы», — сказала Лушникова в эфире «Москва 24».
Медик подчеркнула, что особенно важен для здоровья калий, а его в картошке даже больше, чем в бананах. Он нужен для нормализации работы сердечно-сосудистой и нервной систем, поддержания кислотно-щелочного и водного баланса.