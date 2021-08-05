Диетолог объяснила, как приготовить картофель, чтобы не пострадала фигура

По словам специалиста, калорийность картошки равна 76 килокалориям на 100 граммов. Этот корнеплод содержит 2 грамма белков, 16 граммов углеводов и 0,4 грамма жиров.

Эксперт отметила, что мнение о вреде картофеля для фигуры справедливо, поэтому важно, как его правильно приготовить. Лучшими вариантами, по мнению врача, является запеченный картофель или картошка в мундире.

«Важный момент: духовку следует сначала прогреть до температуры 180–200 градусов и лишь после этого ставить туда клубни. При варке картофель в кожуре предпочтительнее помещать в кипящую воду, так витамины сохраняются лучше. А чтобы сберечь витамины группы В, воду не нужно солить», — посоветовала Лушникова.

Запекать картофель можно, завернув его в пергаментную бумагу. Потом готовые клубни следует развернуть, сделать в них разрезы, добавить немного сливочного масла, посыпать солью и зеленью.

Такое блюдо можно смело употреблять два-три раза в неделю в сочетании с мясом, птицей или рыбой, зеленью, свежими или запеченными овощами.

Кроме того, таким образом удастся сохранить в нем большинство витаминов, особенно С. «В составе этого овоща в основном находится крахмал. Последний состоит из аминокислот, витаминов группы В, фолиевой кислоты, витаминов С, Н, РР. Немалую долю в нем занимают кальций, магний, цинк, селен, йод и другие полезные микроэлементы», — сказала Лушникова в эфире «Москва 24».