Как нельзя носить оверсайз-пиджак: шесть признаков, что ты делаешь это неправильно

Не стоит носить оверсайз-пиджак поверх пышной блузки или платья, декорированного массивными деталями, вроде рюшей, воланов, оборок, бантов и т.д. Во-первых, весь смысл нарядного декора теряется, так как его не видно за пиджаком или же он просто небрежно торчит из-под него, во-вторых, все это создаёт дополнительный объём, из-за чего фигура смотрится визуально крупнее.
Даже в случае с оверсайзом нужно знать меру и не забывать уравновешивать его. Объёмный пиджак, надетый поверх огромной рубашки с широкими брюками, лишит твою фигуру формы и сделает ее похожей на квадрат. С тем же успехом ты могла бы просто надеть на себя мешок — результат получился бы примерно тот же. Чтобы не допустить такого эффекта, подчеркни фигуру, заменив брюки на зауженные или заправь рубашку, выдели талию поясом или и вовсе в качестве верха выбери стильный бралетт — получится очень сексуально (правда, такой вариант уместен скорее для вечеринки, нежели для повседневного образа).
Непродуманная многослойность
Многие девушки считают, что возможности оверсайз пиджака безграничны, и надевают под него одежду в несколько слоев, чтобы теплее было. Правда, мало кто из них все это нагромождение продумывает, лепя одну за другой вещь без какой-либо логики. В итоге вместо модной многослойности получается что-то среднее между «нарядной капусткой» и бомжстайлом.
Часто оверсайз-пиджаки имеют очень длинные рукава, и мало кто из девушек умеет с ними обращаться. Некоторые пытаются закатать их наверх в несколько раз, передавливая тем самым руки и добавляя им объёма. Красивого в таком сочетании мало...
Следи за тем, чтобы пиджак хорошо сел в плечах — он не должен просто висеть. Будет казаться так, словно ты стащила его из маминого гардероба, но до его габаритов ещё не доросла.
Оверсайз-пиджак визуально добавляет объёма, и чтобы компенсировать его, нужно постараться вытянуть силуэт в длину. В этом случае лучше избегать обилия горизонтальных линий в образе, и именно по этой причине мы не советуем выбирать брюки и юбки до середины икры. Такая длина зрительно режет ноги, лишая тебя сантиметров роста, и в паре с массивным пиджаком делает фигуру громоздкой.