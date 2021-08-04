Похудеть после 50 лет — эффективно, быстро и безопасно

После пятидесяти лет организм женщины функционирует совсем не так, как в 30 и даже 40 – главным образом из-за того, что в этом десятилетии большинство женщин проходят через менопаузу. Как отмечают врачи, в среднем 9 из 10 женщин в этот период набирают от пяти до семи килограммов лишнего веса – и избавиться от него обычно существенно труднее, чем раньше, пишет «Домашний очаг». Стоит признать, что теперь организм работает иначе, чем раньше – и подход к нему тоже нужен совсем другой. Как же эффективно и безопасно худеть после пятидесяти лет?