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Похудеть после 50 лет — эффективно, быстро и безопасно

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

9 из 10 женщин набирают 5-7 лишних килограммов после 50 лет. Как переломить эту тенденцию и сохранить фигуру?

После пятидесяти лет организм женщины функционирует совсем не так, как в 30 и даже 40 – главным образом из-за того, что в этом десятилетии большинство женщин проходят через менопаузу. Как отмечают врачи, в среднем 9 из 10 женщин в этот период набирают от пяти до семи килограммов лишнего веса – и избавиться от него обычно существенно труднее, чем раньше, пишет «Домашний очаг». Стоит признать, что теперь организм работает иначе, чем раньше – и подход к нему тоже нужен совсем другой. Как же эффективно и безопасно худеть после пятидесяти лет?

Контроль врача
Первое, что вам следует сделать – пройти всесторонний медицинский осмотр. Во-первых, таким образом вы сможете выявить свои «слабые места», и узнаете, на что стоит обращать особое внимание. А, во-вторых, врач поможет подобрать наиболее подходящий вам тип физической активности – после наступления менопаузы женщинам особенно важно продолжать вести активный образ жизни.
Биоритмы
В течение некоторого времени – как минимум, недели, а лучше двух ведите индивидуальный график активности. Отмечайте, в какое время суток вы чувствуете себя наиболее энергичной, а в какое – наоборот, хочется больше отдыхать. Это поможет вам определить наиболее подходящее время для тренировок, когда упражнения будут наиболее эффективными. Также стоит опробовать различные типы физической нагрузки – пробежки, прогулки, плавание, танцы – и выбрать те, которые доставляют больше всего удовольствия.
 
Активность
Одна из главных причин, по которой после 50 лет лишний вес так трудно уходит – жир запасается в разных областях тела. Но с этим можно бороться, и наибольший результат, как правило, приносит кардионагрузка. Даже получасовая прогулка в день (но каждый день!) будет достаточно эффективной, а если добавить к ней еще регулярные аэробные упражнения, результат точно не заставит себя ждать.
 
Подсчет калорий
Чем старше мы становимся, тем меньше калорий требуется нашему организму. Так, 50-летняя женщине, которая весит столько же, сколько весила в 30 лет, требуется на 25-30% меньше калорий для поддержания веса. Главным образом разница так велика из-за того, что в более старшем возрасте мы сжигаем намного меньше калорий во время сна. И потому набираем вес, даже если не меняли свои пищевые привычки. Поэтому если вы хотите оставаться в привычном весе, вам придется сократить калорийность ежедневного рациона – главным образом, за счет простых углеводов. Также помогает замена сладостей фруктами, уменьшение размера порций и отказ от алкоголя.
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