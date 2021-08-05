Четыре типа продуктов, которые старят ваше лицо

В этой статье uznayvse.ru рассказывает о четырех продуктах, отказ от которых может благоприятно отразиться на красоте.

Вино

Если пить вино чаще 2-3 раз в неделю, то вскоре это отразится на лице: алкоголь разрушает коллаген и кожа теряет упругость, расширяются поры, веки начинают обвисать, лицо приобретает серый оттенок, появляются красноватые пятна.

Касается это не только вина, но и других алкогольных напитков, так как их объединяет одно — они вызывают обезвоживание. Сухая кожа больше подвержена появлению морщин, поэтому алкоголь употреблять стоит лишь эпизодически.

Глютен

Непереносимость глютена или целиакия — заболевание очень редкое и большинство людей свободно усваивают глютен, но даже в этом случае он может наносить вред. Выражается это в покраснении кожи, появлении акне и пигментных пятен (особенно на подбородке), лицо может отекать и опухать. У людей с острой реакцией на глютен начинаются проблемы с кожей.

Также клейковина в глютене повышает риск появления розацеа — хронического кожного заболевания. Если у вас наблюдается что-то подобное, то стоит попробовать по максимуму исключить глютеносодержащие продукты из меню и пить как можно больше чистой воды.

Сахар

Сахар, содержащийся в сладостях, выпечке и даже хлебе — не лучший помощник в борьбе с морщинами. Глюкоза при взаимодействии с коллагеном связывают содержащиеся в нем аминокислоты. Коллаген с измененной структурой плохо связывает воду, в результате кожа становится сухой, обвисает, появляются глубокие морщины. Из-за сахара кожа становится сухой, теряет эластичность.

Кроме того, сахар воздействует на пищеварительную систему и выработку жира, а это может стать причиной появления сыпи и гнойных прыщей на лице. Людям, испытывающим подобные проблемы, стоит исключить сладкое из рациона.

Для начала можно снизить потребление сахара в 2 раза, постепенно отказавшись от него полностью. Когда внешний вид лица улучшится, можно вновь начинать есть глюкозу, но небольшими порциями и аккуратно выбирая продукты. Если «пуститься во все тяжкие» и начать объедаться конфетами, все усилия окажутся напрасными и придется начинать сначала.

Молоко

Самый спорный продукт в этом списке, но о его вреде для кожи говорит как минимум тот факт, что с возрастом организм человека все хуже усваивает лактозу. Также некоторые исследования позволяют заключить, что молоко может влиять на гормональный фон, что приводит к заболеваниям кожи, воспалениям, сыпи.