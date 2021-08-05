Чт, 5.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Четыре типа продуктов, которые старят ваше лицо

Женщина с бокалом вина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Старение кожи лица — это не только естественный процесс, вызываемый возрастом, но и результат нашей диеты. Диетологи уверены, что наш рацион напрямую влияет на состояние кожи: чем больше вредного мы едим, тем быстрее стареем внешне.

В этой статье uznayvse.ru рассказывает о четырех продуктах, отказ от которых может благоприятно отразиться на красоте.

Вино

Если пить вино чаще 2-3 раз в неделю, то вскоре это отразится на лице: алкоголь разрушает коллаген и кожа теряет упругость, расширяются поры, веки начинают обвисать, лицо приобретает серый оттенок, появляются красноватые пятна. 

Касается это не только вина, но и других алкогольных напитков, так как их объединяет одно — они вызывают обезвоживание. Сухая кожа больше подвержена появлению морщин, поэтому алкоголь употреблять стоит лишь эпизодически.

Глютен

Непереносимость глютена или целиакия — заболевание очень редкое и большинство людей свободно усваивают глютен, но даже в этом случае он может наносить вред. Выражается это в покраснении кожи, появлении акне и пигментных пятен (особенно на подбородке), лицо может отекать и опухать. У людей с острой реакцией на глютен начинаются проблемы с кожей. 

Также клейковина в глютене повышает риск появления розацеа — хронического кожного заболевания. Если у вас наблюдается что-то подобное, то стоит попробовать по максимуму исключить глютеносодержащие продукты из меню и пить как можно больше чистой воды.

Сахар

Сахар, содержащийся в сладостях, выпечке и даже хлебе — не лучший помощник в борьбе с морщинами. Глюкоза при взаимодействии с коллагеном связывают содержащиеся в нем аминокислоты. Коллаген с измененной структурой плохо связывает воду, в результате кожа становится сухой, обвисает, появляются глубокие морщины. Из-за сахара кожа становится сухой, теряет эластичность. 

Кроме того, сахар воздействует на пищеварительную систему и выработку жира, а это может стать причиной появления сыпи и гнойных прыщей на лице. Людям, испытывающим подобные проблемы, стоит исключить сладкое из рациона.

Для начала можно снизить потребление сахара в 2 раза, постепенно отказавшись от него полностью. Когда внешний вид лица улучшится, можно вновь начинать есть глюкозу, но небольшими порциями и аккуратно выбирая продукты. Если «пуститься во все тяжкие» и начать объедаться конфетами, все усилия окажутся напрасными и придется начинать сначала.

Молоко

Самый спорный продукт в этом списке, но о его вреде для кожи говорит как минимум тот факт, что с возрастом организм человека все хуже усваивает лактозу. Также некоторые исследования позволяют заключить, что молоко может влиять на гормональный фон, что приводит к заболеваниям кожи, воспалениям, сыпи.

Вред молочных продуктов может выражаться и в отеке век, мешках под глазами, воспалению на подбородке. Попробуйте отказаться от молока, молокосодержащих продуктов и латте на 3 недели: этого достаточно, чтобы лактоза полностью вывелась из организма и вы заметили положительный эффект. Если результат вам понравится, в дальнейшем стоит продолжить «безмолочную» диету. Поначалу будет трудно, но постепенно вы привыкнете, к тому же иногда можно устраивать «читмил» и позволять немного лишнего. Однако кисломолочные продукты в рационе стоит оставить – лактозы в них меньше, а кальция много.

Далее: https://uznayvse.ru/interesting-facts/4-tipa-produktov-kotorye-staryat-vashe-lico.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

НАВЕРХ
Back