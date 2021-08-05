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Как изменить интерьер кухни, чтобы похудеть

Кухня. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Избавление от лишнего веса — одна из самых главных забот нашего времени. Можно бороться с ним путем ограничений в еде или увеличения физических нагрузок, но есть способ и покомфортнее: изменение интерьера. Правда, вынуждены предупредить: данная методика не может сравниться по эффекту с липосакцией. Но и она может помочь.

Сначала стоит разобраться, где в нашей квартире сосредоточены источники калорий. Конечно, у некоторых есть подвал с рядами консервированных овощей, банок с вареньем и висящих под потолком копченых окороков. Но эти счастливцы — редкость в нашем мире. Даже бабушкин буфет в столовой или гостиной, набитый жестянками с печеньем и пузатыми графинчиками с наливкой, — не норма, а раритет.

Основной (если не единственный) рог изобилия расположен на кухне. Вот ею-то мы и займемся.

Совет №1

Ученые давно знают, что одни цвета стимулируют аппетит, а другие его угнетают. К аппетитовозбуждающим относятся охристые, желтоватые, коричневые и некоторые зеленые тона. Снижают аппетит все оттенки синего и некоторые фиолетового.

Если ваша кухня будет выдержана в синей гамме, есть вы станете меньше. Опытным путем доказано, что еда на белой и желтой посуде выглядит более призывно, чем на синей. С синих тарелок чаще не доедают. Да и порции на них кладут меньше (без всякого ущерба для насыщения, что интересно).

Говорят, что на аппетит также плохо действует большое количество ярко-алого. Но советовать вам перекрасить приют спокойствия в этот цвет мы не будем, так как жизнь на подобном фоне может здорово раздражать.

Совет №2

Не устраивайте себе на кухне рабочий кабинет. А если никакого другого места для трудов в вашем доме не предусмотрено, постарайтесь расположиться в ней так, чтобы холодильник и прочие средоточия еды не были в шаговой доступности от вас.

Понятно, что в пятиметровой кухне все расположено на расстояние вытянутой руки. Но приложите все силы, чтобы вам было как можно неудобнее протягивать эту руку. Даже если вы просто передвинете кресло, в котором привыкли уютно устраиваться с книгой или ноутбуком, в дальний от холодильника угол, да еще преградите путь к нему столом, это даст положительный эффект.

Если и может человек на что-то положиться, так это на свою лень. Лишний раз вы за кусочком сыра не встанете. Конечно, самые целеустремленные смогут положить себе в тарелку сразу много кусочков, но это будет уже совсем другая песня, пишет Woman.ru.

Все знают, что большинство наших жировых складок подстроено не огромными порциями в тарелке, а в большей степени тем, что мы, незаметно для себя, перехватили между трапезами.

Недаром многие пампушки плачутся друзьям и знакомым о том, что едят мало (полтарелки супа, да пару котлет на ужин и все!). И при этом тихо, но не переставая запихивают себе в рот леденец, яблоко или маленькое (ну совсем незаметное) печенье. И не от какого-то самоубийственного желания поправиться или от непреодолимого голода. Просто под руку попалось.

Если основное место вашей жизни — кухня, с «под руку попалось» стоит покончить. Для этого (кроме организации собственного труднодоступного места) из интерьера необходимо исключить вазочки с вареньем, печеньем и конфетами, украшающие обеденный стол. Если они уж очень красивы, оставьте их на месте, но заполните, к примеру, шишками, камушками или ракушками. Красоты не убавится, а польза будет.

Совет №3

Люди едят лишнее не только между делом. Часто они вытесняют едой скуку, неприятности («заедают горе») или последствия стресса.

Продумайте интерьер квартиры так, чтобы он был вам не скучен. В вашем жилье должно быть место и для чтения, и для каких-то любимых вами занятий, для гостей.

О преодолении стресса при помощи интерьера написано очень много. Пара правил, необходимых для решения данной задачи: создание ощущения безопасности и уюта, живая зелень, рыбки (кстати, аквариум — прекрасное средство не только от стресса, но и от скуки).

В борьбе с неприятностями может помочь не столько интерьер, сколько уход за ним. Уборка квартиры или разбор завалов в шкафах прекрасно отвлекают от черных мыслей, куда лучше, чем сладкий чай с бутербродом.

Совет №4

Купите вытяжку и, вообще, впустите в дом побольше чистого, в идеале — свежего, воздуха. Ничто так не возбуждает слюноотделение, как запах вкусной еды, распространяющийся по квартире.

Никогда не смотрите на кухне ужастики или триллеры. Почему-то они в несколько раз больше провоцируют зрителей на поедание всего, что под руку подвернется, чем комедии и документальные сериалы. А еще лучше — вынести из кухни телевизор насовсем. Потому что, в конечном счете, чем меньше времени вы будете проводить на кухне, тем лучше.

Удачи вам в обретении легкости и потере лишних килограммов!

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