Чем опасна повышенная потливость
Избыточная потливость может указывать на заболевание или особенное состояние организма, пишет «Рамблер».
Избыточная потливость может указывать на заболевание или особенное состояние организма, пишет «Рамблер».
Об этом рассказала руководитель медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. «Сильная потливость может возникать на фоне климакса или подросткового возраста, когда организм испытывает сильную гормональную перестройку. Переходный период закончится, нормализуется и потоотделение. В период менопаузы необходимо обратиться к врачу, который подберет препараты, которые помогут организму адаптироваться и легче перенести признаки наступления климакса, в том числе и гипергидроз», — объясняет она.
Это может происходить из-за нарушения нормального функционирования щитовидной железы. Так, при гипертиреозе (тиреотоксикозе) вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. Это заболевание также выдают излишняя эмоциональность, проблемы со сном, внезапное увеличение веса.