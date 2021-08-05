Чем опасна повышенная потливость

Об этом рассказала руководитель медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. «Сильная потливость может возникать на фоне климакса или подросткового возраста, когда организм испытывает сильную гормональную перестройку. Переходный период закончится, нормализуется и потоотделение. В период менопаузы необходимо обратиться к врачу, который подберет препараты, которые помогут организму адаптироваться и легче перенести признаки наступления климакса, в том числе и гипергидроз», — объясняет она.