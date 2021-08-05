Почему вредно ходить в туалет «на всякий случай»

Специалист по органам малого таза, врач Сабрина Бакстер, также известная как @nosuchthingastmi, сняла ролик, который стал вирусным в TikTok. Женщина объяснила, почему привычка ходить в туалет «на всякий случай» вредит здоровью. Сабрина объясняет, что подобная практика «обманывает» орган. Мочевой пузырь привыкает к мочеиспусканию, когда для этого нет потребности, и человек реже чувствует естественную потребность сам. «Если вы делаете это время от времени, ничего страшного. Но если такое происходит постоянно, то мочевой пузырь никогда не наполняется должным образом».