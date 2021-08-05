Почему вредно ходить в туалет «на всякий случай»

Специалист по органам малого таза, врач Сабрина Бакстер, также известная как @nosuchthingastmi, сняла ролик, который стал вирусным в TikTok. Женщина объяснила, почему привычка ходить в туалет «на всякий случай» вредит здоровью. Сабрина объясняет, что подобная практика «обманывает» орган. Мочевой пузырь привыкает к мочеиспусканию, когда для этого нет потребности, и человек реже чувствует естественную потребность сам. «Если вы делаете это время от времени, ничего страшного. Но если такое происходит постоянно, то мочевой пузырь никогда не наполняется должным образом».
В итоге орган может сжаться: пузырь «понимает», что нет необходимости держать в себе большой объем мочи. Возникает порочный круг: мочевой пузырь привыкает к частому мочеиспусканию, сжимается, удерживает меньше мочи, а потому возникает потребность ходить в туалет еще чаще.
Доктор добавила, что нужно дать мочевому пузырю нормально функционировать, чтобы не допустить недержания. Важно прислушиваться к телу: не ходить в туалет каждые десять минут, но и не терпеть до последнего. Считается, что дневная норма похода в туалет «по-маленькому» — 8-10 раз.