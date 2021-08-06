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Канадские диетологи: жирная пища продлевает жизнь

Вредная еда. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ученые канадского Университета МакМастера опубликовали исследование о пользе жирной пищи для сердечно-сосудистой системы, пишет Пятый канал.

Диетологи утверждают, что долголетию способствуют продукты с высоким содержание жиров, молоко и мясо. К такому выводу авторы пришли в ходе исследования, в котором приняли участие более 200 тысяч человек из более чем 50 стран.

Выяснилось, что обилие молочных продуктов и мяса в сочетании с овощами и фруктами в рационе предотвращало развитие смертельно опасных заболеваний сердца.

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