Женский гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы последний месяц лета принес позитивные перемены и стал временем новых успехов.

Женщина-Овен

У дам-Овнов на этой неделе наступит период, когда можно с легкостью преодолеть трудности и привлечь в жизнь удачу. Астрологи рекомендуют быть внимательными, чтобы не совершить досадных промахов. В этот период Овнам важно соблюдать осторожность во всем, не посвящать в свои планы посторонних людей и выполнять свою работу в срок. Это поможет быстро прийти к желанной цели.

Женщина-Телец

Эта неделя августа будет довольно динамичной. Астрологи рекомендуют женщинам-Тельцам ежедневно восполнять запасы сил и энергии. Это позволит без труда заниматься намеченными делами и не потерять энтузиазма. Пригодятся Тельцам и добросердечные отношения в семье: внимание и забота помогут обрести гармонию и взаимопонимание с близкими. В конце недели дамам-Тельцам важно побаловать себя, купив что-то, что давно хотелось, чтобы получить заряд хорошего настроения.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам на этой неделе августа астрологи рекомендуют чаще задавать себе вопросы о том, что же нужно для счастья. Благодаря этому получится найти личный путь к процветанию и не копировать модель поведения окружающих людей. Женщинам этого знака важно услышать свой внутренний голос, найти в себе силы для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, перестав идти на поводу советчиков. Самостоятельность и умение принимать взвешенные решения приведут к новым успехам.

Женщина-Рак

Женщины-Раки на этой неделе смогут посвятить время тому, что любят. Астрологи рекомендуют уделять внимание мелочам, которые поднимают настроение и помогают чувствовать себя счастливыми. Этот период благоприятен как для смены имиджа, так и для наведения уюта в жилище. Уместным на этой неделе будет и повышение уровня знаний: энергетика пространства благоприятна для обучения и быстрого усваивания информации.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют больше времени проводить в обществе. Энергетика звезд и планет поможет выстраивать отличные взаимоотношения как с друзьями и коллегами, так и с любимыми людьми. В период с 9 по 15 августа удача будет на стороне сильных личностей, способных поддержать в нужный момент и прийти на выручку. Удача улыбнется Львицам и в деловой среде: эта неделя удачна для заключения выгодных сделок, продвижения в карьере и получения новых знаний.

Женщина-Дева