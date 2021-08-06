Женский гороскоп на неделю с 9 по 15 августа
В период с 9 по 15 августа удача будет на стороне активных женщин, которые привыкли добиваться своего.
В период с 9 по 15 августа удача будет на стороне активных женщин, которые привыкли добиваться своего.
Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы последний месяц лета принес позитивные перемены и стал временем новых успехов.
Женщина-Овен
У дам-Овнов на этой неделе наступит период, когда можно с легкостью преодолеть трудности и привлечь в жизнь удачу. Астрологи рекомендуют быть внимательными, чтобы не совершить досадных промахов. В этот период Овнам важно соблюдать осторожность во всем, не посвящать в свои планы посторонних людей и выполнять свою работу в срок. Это поможет быстро прийти к желанной цели.
Женщина-Телец
Эта неделя августа будет довольно динамичной. Астрологи рекомендуют женщинам-Тельцам ежедневно восполнять запасы сил и энергии. Это позволит без труда заниматься намеченными делами и не потерять энтузиазма. Пригодятся Тельцам и добросердечные отношения в семье: внимание и забота помогут обрести гармонию и взаимопонимание с близкими. В конце недели дамам-Тельцам важно побаловать себя, купив что-то, что давно хотелось, чтобы получить заряд хорошего настроения.
Женщинам-Близнецам на этой неделе августа астрологи рекомендуют чаще задавать себе вопросы о том, что же нужно для счастья. Благодаря этому получится найти личный путь к процветанию и не копировать модель поведения окружающих людей. Женщинам этого знака важно услышать свой внутренний голос, найти в себе силы для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, перестав идти на поводу советчиков. Самостоятельность и умение принимать взвешенные решения приведут к новым успехам.
Женщина-Рак
Женщины-Раки на этой неделе смогут посвятить время тому, что любят. Астрологи рекомендуют уделять внимание мелочам, которые поднимают настроение и помогают чувствовать себя счастливыми. Этот период благоприятен как для смены имиджа, так и для наведения уюта в жилище. Уместным на этой неделе будет и повышение уровня знаний: энергетика пространства благоприятна для обучения и быстрого усваивания информации.
Женщина-Лев
Львицам астрологи рекомендуют больше времени проводить в обществе. Энергетика звезд и планет поможет выстраивать отличные взаимоотношения как с друзьями и коллегами, так и с любимыми людьми. В период с 9 по 15 августа удача будет на стороне сильных личностей, способных поддержать в нужный момент и прийти на выручку. Удача улыбнется Львицам и в деловой среде: эта неделя удачна для заключения выгодных сделок, продвижения в карьере и получения новых знаний.
Девам астрологи рекомендуют больше времени уделять личному росту и развитию. Речь идет о росте не только в деловой среде, но и о духовном. В этот период духовные практики помогут погрузиться в себя, глубже понять свои потребности и найти ответы на волнующие вопросы. Кроме того, на этой неделе Девам важно оставаться в гармонии с собой, чтобы не вступать в конфликты и не идти на поводу разрушительных эмоций. Хорошее настроение и внутреннее равновесие помогут достичь процветания.
Женщина-Весы
Женщинам-Весам астрологи рекомендуют начать неделю с привлечения позитивных мыслей. На волне хорошего настроения будет проще решать насущные вопросы и находить общий язык с окружением. Этот период хорош для самопознания, анализа и корректировки планов. Дамы-Весы смогут найти ответы на волнующие вопросы, если будут прислушиваться к себе. Привлечь успех поможет и внимание к интуиции, которую необходимо тренировать.
Женщина-Скорпион
У дам-Скорпионов на этой неделе будет возможность изменить жизнь к лучшему. Внимание к деталям и умение видеть знаки судьбы позволят найти свой путь к процветанию, уберечься от неурядиц и встреч с людьми, способными навредить. В конце недели астрологи рекомендуют взять паузу, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
Женщина-Стрелец
Женщинам-Стрельцам на этой неделе улыбнется удача, но свои успехи важно держать в секрете, чтобы не стать жертвами завистников и недоброжелателей. Астрологи рекомендуют Скорпионам больше времени посвящать собственному развитию и одиночной работе, чтобы не идти на поводу у мнения посторонних и не выполнять работу за других. Повезет женщинам этого знака и в романтических отношениях: семейные пары смогут насладиться гармонией, а тем, кто ищет свою половинку, на помощь придут амулеты, привлекающие любовь.
Женщина-Козерог
Женщинам-Водолеям на этой неделе августа не составит труда привлечь в жизнь то, что сделает их счастливыми. Астрологи рекомендуют верить в свои силы и не опускать рук, настрой на успех и оптимизм помогут выйти из затруднительных ситуаций успешно, обрести счастье и исполнить заветные мечты. Для исполнения своих желаний можно использовать энергетику падающих звезд во время августовского звездопада.
Женщина-Рыбы
У женщин-Рыб появится возможность перезагрузить сознание, однако для этого важно сменить обстановку. Временное одиночество пойдет на пользу, и женщин этого знака смогут отделить важное от малозначимого, поменять планы и мировоззрение, поняв, что же на самом деле мешает привлечению счастья. Успех будет ждать уверенных в себе и энергичных женщин, которые знают себе цену и не позволяют окружающим манипулировать собой.