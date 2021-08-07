Глупые советы из советской книги по домоводству: они действительно бесполезны?

Но для наших бабушек и прабабушек это были не глупые советы, а вполне логичный свод правил для домохозяек тех времен.

Как угодить мужу

Домохозяйка 60-х годов не должна сидеть сложа руки. Пока муж на работе, она готовится к его приходу. Автор справочника советует: «Не жалейте времени на сервировку стола: накрахмаленные скатерти, букет в красивой вазе, свежие фрукты — нехитрые составляющие, которые вернут аппетит уставшему мужу. В будни в меню не обязательно включать пирог. Попробуйте предложить несложные в приготовлении шарлотку или штрудель».

ФОТО: скриншот из книги

Как оказывается «…к приходу мужа со службы нужно готовиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте их, причешите и переоденьте в чистую, нарядную одежду. Они должны построиться и приветствовать отца, когда он войдет в двери. Сами тоже наденьте чистый передник, постарайтесь себя украсить…». Вот так вот!

Когда его величество муж отобедал, «…во время чтения газеты он может пожелать пинту прохладного пива. Не забудьте подготовиться. Трёх-четырёх сортов будет вполне достаточно. К пиву подайте легкие закуски: сухарики, орехи или жареный арахис».

ФОТО: скриншот из книги

Чем занимается домохозяйка

Свободного времени у домохозяйки быть не должно. Пока муж на работе, а дети в школе, она занимается самосовершенствованием. «Важная часть семейной жизни — регулярные занятия спортом. Возможно, муж будет протестовать против ваших ежедневных утренних пробежек. Перенесите их на более позднее время. Помните, что упругие ягодицы, здоровая кожа и, разумеется, улыбка — заслуженная награда для вашего супруга».

ФОТО: скриншот из книги

Неработающая женщина в 60-х хочет быть интересной мужу. Для этого «обязательно следите за своим кругозором, будьте в курсе политической и экономической жизни страны. Будьте готовы к тому, что после небольшого отдыха мужу захочется обсудить с вами новости. Всегда держите под рукой небольшой словарик экономических терминов, но никогда не пользуйтесь им при муже. Ему, несомненно, доставит огромное удовольствие самому разъяснить вам смысл сложных терминов».

К слову, об обязанностях мужчин в этом справочнике ни было сказано ни слова. Указана лишь одна рекомендация: «После совершения полового акта с женой, вы должны позволить ей пойти в ванную. Но следовать за ней не нужно. Дайте ей побыть одной. Возможно, она захочет поплакать». Такие дела!

ФОТО: скриншот из книги