КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ? ⟩ Как выйти замуж? Ритуал для исполнения желания в новолуние 8 августа

Известный таролог Саона поделилась обрядами на полнолуние 8 августа, которые привлекут в вашу жизнь жениха и исполнят самое заветное желание, пишет Пятый канал.

Для совершения любовного обряда необходимо снять с правой руки кольцо, представить суженого и оставить украшение на подоконнике до утра, чтобы оно за это время пропиталось энергетикой света ночи. Если избранник уже есть, то представляем день свадьбы с ним, если нет — визуализируем светловолосого/темноволосого суженого. Кольцо надеть утром и продолжить его носить.

«Берем ручку, листочек, пишем желание. Оно должно быть только одно. Записали, оставляем на всю ночь на окне на подоконнике, чтобы ночной свет бил ваше желание. Наутро просыпаемся, берем холодный стакан воды, сжигаем нашу записочку с желанием и оставляем в воде до вечера до 9 числа. Вечером мы должны слить эту воду в землю. Ваше желание обязательно исполнится до следующего 8 августа», — поделилась Саона ритуалом на исполнение желания.