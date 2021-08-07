Три простых способа приготовить малосольные огурчики
Кто же не любит летом сделать быстрые малосольные огурчики? Вот три быстрых рецепта летнего лакомства.
Кто же не любит летом сделать быстрые малосольные огурчики? Вот три быстрых рецепта летнего лакомства.
Малосольные огурцы будут готовы уже через 6 часов.
НАДО: (на 4 порции): 1 кг огурчиков среднего размера · 1 ст. ложка соли · 4 зубчика чеснока · пучок укропа · при наличии добавляем лист хрена (но это необязательно).
ГОТОВИМ:
НАДО: (на 4 порции): 1 кг небольших огурцов · пучок укропа · 4 зубчика чеснока · 2 ст. ложки соли без горки · 1 л минеральной воды с газом.
ГОТОВИМ:
НАДО: (на 3-литровую банку): некрупные огурчики (достаточное количество, чтобы заполнить емкость) · пучок свежего укропа с зонтиками (если у вас нет зонтиков, поищите в магазине сухие семена укропа) · 3 зубчика чеснока · 3 ст. ложки соли крупного помола с небольшой горкой · кипяток.
ГОТОВИМ: