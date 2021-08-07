ТОП-5 «полезных» продуктов, которые на самом деле очень калорийны

Финики

Диетологи и ЗОЖ-блогеры часто советуют заменять сладости финиками. Да, в них много полезных микроэлементов: 23 вида аминокислот, никотиновая кислота и рибофлавин. Также финики богаты кальцием и клетчаткой. Но по количеству углеводов они обгоняют даже бананы, ведь в 100 граммах содержится 75 грамм углеводов. Согласитесь, что не просто так бедуины брали с собой в пустыню финики для поддержания энергии.

Калорийность одного финика составляет 25 калорий, а одна упаковка из супермаркета может достигать свыше 400 калорий.

Калорийность одного финика составляет 25 калорий. Если вы съедите хотя бы десять штук, то уже наберете 250 калорий. Большее количество может побить по калорийности даже шоколад. Например, калорийность плитки молочного шоколада обычно не превышает 530 калорий на 100 грамм, а углеводные показатели 60 грамм.

ПП-мороженое

Часто люди, которые следят за своим питанием и фигурой, предпочитают приготовить мороженое из фруктов и ягод, чем съесть привычный рожок. Но ЗОЖ-мороженое намного калорийнее, чем молочное.

Домашнее фруктовое мороженое намного калорийнее, чем обычный стаканчик их магазина.

Полезное мороженое обычно делают из бананов — калорийность одного фрукта составляет 95 калорий и 21 грамм углеводов. Также добавляют ягоды, например, клубнику или голубику. В дуэте с ними, пара бананов дает калорийность около 200 калорий. Но обычное мороженоев вафельном стаканчике имеет энергетическую ценность около 180 ккал и 20 грамм углеводов.

Оливковое масло

Само по себе оливковое масло очень полезно и лучше заправлять салаты им, чем подсолнечным, но калорийность у продукта довольно высокая. В одной столовой ложке оливкового масла (25—30 грамм) содержится около 180 калорий. Овощной салатик становится не таким уж и диетическим, делится 5-tv.ru.

Диетологи советуют заменить оливковое масло на льняное. Хоть по калорийности оно не уступает, но способствует похудению и выводит токсины из печени.

Конечно, без масел никуда, но оливковое лучше заменить на льняное. Правда, по калорийности оно не уступает, но содержит меньше различных групп жиров и диетологи рекомендуют употреблять его во время похудения. Льняное масло помогает выводить токсины из печени и богато Омега-3.

Темный шоколад

Темные шоколадные плитки намного полезнее, чем молочные из-за низкого содержания сахара и высокого процента какао в составе. Но будьте очень внимательнее во время выбора производителя.

Проверяйте состав темного шоколада и избегайте производителей, которые добавляют большое количество сахара.

Некоторые фабрики добавляют в состав темного шоколада много сахара, в результате чего он теряет свою пользу. Некоторые плитки могут достигать калорийности в 700 калорий на 100 грамм. Внимательно изучайте состав перед покупкой.

Гранола

Даже по составу понятно, что традиционный американский сухой завтрак не имеет ничего общего с диетическими продуктами. Тем не менее, в Instagram есть много рецептов гранолы. В ней содержится клетчатки, а некоторые уверены, что гранола «чистит желудок».

Если вы не можете отказать себе в граноле, то готовьте ее дома и покупайте «сырые» орехи.