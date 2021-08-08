Названы витамины, которые могут быть опасны для здоровья

«Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D», — объяснила доктор.

Избыток в организме витамина D вызывает тошноту и рвоту, зуд и провоцирует скапливание лишнего кальция во внутренних органах. Особенно высок риск для беременных женщин: передозировка витамина D приводит к патологиям плода и болезни костной системы у новорожденных, сообщила эндокринолог.

Жучкова отметила, что чрезмерное потребление витамина А приводит к тошноте, проблемам со зрением, выпадению волос и дисфункции ряда органов. Он также нарушает эмбриональное развитие плода, если будущая мама принимает повышенные дозы. Гипервитаминоз Е грозит расстройством желудочно-кишечного тракта, слабостью, головными болями, а избыток витамина К приводит к анемии.