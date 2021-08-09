Советы женщинам: как выбрать мужское белье

Покупка мужского белья — дело достаточно сложное и затратное. Распространенный, казалось бы, подарок вызывает вопросы даже у опытных покупательниц. Проблема выбора нижнего белья кроется в сложностях с возвратом: в интернет-магазинах к этой процедуре существуют сложные правила, а в торговых центрах белье вернуть и вовсе нельзя.

Как определить размер белья?

Чтобы не ошибиться с размером, следует измерить обхват талии и бедер. В интернете существуют специальные таблицы, по которым можно определить размер одежды в соответствии с параметрами. Но если узнать точные объемы не получилось, следует ориентироваться на размер брюк или выбирать универсальные размеры: medium или large. Разница между ними несущественная.

Менеджер магазина одежды говорит, что в вопросе выбора нижнего белья для мужчины стоит особенное внимание уделить лишь форме и размеру. Когда речь идет о подарке такого индивидуального предмета гардероба как трусы, отдать предпочтение стоит однотонному белью, причем в темных тонах, если вы не хотите, чтобы они пылились на полке в нераспечатанном виде или еще хуже — оказались на ком-то другом.

Виды мужского белья

Следует помнить о разновидностях мужского нижнего белья. Различают несколько моделей:

• Боксеры (Boxers) — это свободные трусы-шорты, снабженные пуговицами на поясе. Они делаются из хлопка.

• Трусы-боксеры (Boxer briefs или Trunks) — короткие облегающие трусы, все еще сохраняющие вид шорт. Они делаются из трикотажа.

• Обычные трусы/«плавки» (Briefs) — самые короткие трусы из трикотажа. На них есть только резинка. Чаще всего она брендируется: по всей длине пояса нанесено имя марки.

• Кальсоны (Long Johns) — этот предмет одежды тоже относится к мужскому нижнему белью и используются в холодную погоду. Для защиты от ветра кальсоны должны плотно облегать ноги.

Самым универсальным вариантом формы остается неизменная классика — боксеры средней длины и «шорты» trunks. М — это универсальный размер, вероятность промахнуться с ним крайне мала. Если вы не имеете возможности заранее измерить обхват талии и бедер мужчины, то определять следует по размеру брюк.

Выбирая трусы для повседневной носки, следует задуматься о виде брюк, которые будут на мужчине. Любителю узких брюк будет целесообразнее приобрести «плавки» или облегающие боксеры.